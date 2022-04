UAC V7.2 bietet eine überarbeitete Benutzeroberfläche, die sowohl einfach zu bedienen als auch an die eigene Arbeitsweise anpassbar ist

ALPHARETTA, Georgia (USA), April 14, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stonebranch, ein führender Anbieter von Lösungen zur Service-Orchestrierung und -Automatisierung, hat heute die allgemeine Verfügbarkeit von Universal Automation Center (UAC) Version 7.2 bekanntgegeben. Diese neue Version bietet eine aktualisierte Benutzeroberfläche, eine anpassbare Navigation mit der Favoritenliste des Benutzers und verbesserte Suchfunktionen, die die IT-Automatisierung vereinfachen.



"UAC 7.2 ist eine völlig neue Erfahrung, die die Zukunft der IT-Automatisierung und Orchestrierung darstellt", so Giuseppe Damiani, CEO von Stonebranch. "Die jetzt in dieser Version verfügbaren Funktionen helfen den Kunden von Stonebranch, ihre zunehmend komplexen IT-Umgebungen durch Automatisierung zu vereinfachen."

Stonebranch UAC ist eine Service-Orchestrierungs- und Automatisierungsplattform (SOAP), die es Anwendern ermöglicht, die Verwaltung von automatisierten IT-Prozessen in komplexen hybriden IT-Umgebungen, die lokale, cloudbasierte und containerisierte Systeme umfassen, zu zentralisieren. Das Update auf UAC V7.2 bietet:

Eine neue, überarbeitete Benutzeroberfläche , die auf maximale Einfachheit und Produktivität ausgelegt ist. UAC V7.2 bietet eine vollständig anpassbare Navigation auf der linken Seite, ein modernes, von der Cloud inspiriertes Dropdown-Menü für Dienste und einen verbesserten Workflow-Editor.

, die auf maximale Einfachheit und Produktivität ausgelegt ist. UAC V7.2 bietet eine vollständig anpassbare Navigation auf der linken Seite, ein modernes, von der Cloud inspiriertes Dropdown-Menü für Dienste und einen verbesserten Workflow-Editor. Eine globale Suchfunktion erlaubt es den Anwendern, überall schnell und intuitiv zu navigieren, indem sie einfach nach Name, Beschreibung, Typ und mehr suchen.

erlaubt es den Anwendern, überall schnell und intuitiv zu navigieren, indem sie einfach nach Name, Beschreibung, Typ und mehr suchen. Die Echtzeitkoordination mit Anwendungen von Drittanbietern ermöglicht proaktivere, synchronisierte Automatisierungsworkflows über mehrere Systeme hinweg. Universal Extensions streamen Systemereignisdaten an UAC, das diese auf bestimmte Parameter überwacht und entsprechende Aktionen auslöst.

ermöglicht proaktivere, synchronisierte Automatisierungsworkflows über mehrere Systeme hinweg. Universal Extensions streamen Systemereignisdaten an UAC, das diese auf bestimmte Parameter überwacht und entsprechende Aktionen auslöst. Integration mit Visual Studio IDE (integrierte Entwicklungsumgebung) zur Unterstützung von Endanwendern bei der Entwicklung und Ausführung von UAC-Integrationen in Visual Studio unter Verwendung der neuen Befehlszeilenschnittstelle der Universal Integration Platform (UIP-CLI).

"V7.2 ist ein wichtiger Meilenstein für Stonebranch-Anwender", so Peter Baljet, CTO von Stonebranch. "Die neue Benutzeroberfläche macht es einfacher als je zuvor, automatisierte IT-Prozesse in hybriden IT-Umgebungen zu orchestrieren, und schafft gleichzeitig ein Framework, das den Weg für künftige Verbesserungen ebnet, auf die ich mich jetzt schon freue."

Mehr über UAC Version 7.2 finden Sie unter stonebranch.com/blog/uac-7-2 .

Über Stonebranch