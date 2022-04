Bentley Systems, Incorporated (Nasdaq: BSY), das Unternehmen für Infrastruktur-Engineering-Software, hat heute seinen Aufruf zur Einreichung von Projekten für die Going Digital Awards in Infrastructure 2022 bekannt gegeben. Die Jury des Wettbewerbs zeichnet die beispielhaftesten Projekte aus, die Fortschritte in der Digitalisierung im Bereich Infrastruktur repräsentieren. Die Einreichungsfrist endet am 23. Mai 2022.

Nehmen Sie an den Going Digital Awards in Infrastructure 2022 teil, um globale Anerkennung für digitale Fortschritte im Bereich Infrastruktur zu erhalten. Bildgenehmigung durch Bentley Systems

Die Kategorien der Going Digital Awards in Infrastructure umfassen:

Brücken und Tunnel

Bauindustrie

Digitale Transformation im Unternehmen

Einrichtungen, Campusse und Städte

Geotechnischer Bereich

Strom- und Kommunikationsnetze

Prozessfertigung und Energieerzeugung

Bahnverkehr und Verkehrswesen

Straßen und Autobahnen

Hochbau

Vermessung und Überwachung

Wasser und Abwasser

Die Kategorien für die Going Digital Awards in Infrastructure 2022 umfassen alle Formen von Infrastrukturprojekten und -phasen von der Planung über den Bau bis hin zum Betrieb. Seit 2004 wurden bei den Going Digital Awards in Infrastructure mehr als 4.400 der weltweit herausragendsten Infrastrukturprojekte ausgezeichnet. Alle Anwender von Bentley-Software sind teilnahmeberechtigt für diesen einzigartigen Wettbewerb mit globaler Reichweite. In der Regel repräsentieren die Teilnehmenden und ihre Einreichungen mehr als 40 Länder.

Diese Projekte zeigen innovative Fortschritte und messbare Auswirkungen auf die Infrastruktur und die Nachhaltigkeit. Projekte können für ihren wirtschaftlichen Nutzen und den innovativen Einsatz von Bentley-Software, einschließlich der Bentley iTwin-Plattform und digitalen Zwillingen der Infrastruktur, 4D-Modellierung, Internet der Dinge für Infrastruktur und künstliche Intelligenz, ausgezeichnet werden. Außerdem können Projekte für Fortschritte ausgezeichnet werden, die Ziele der nachhaltigen Entwicklung in Bezug auf Klimaschutz, Energiewende und -effizienz, Kreislaufwirtschaft von Land- und Wasserressourcen und gesunde Gemeinschaften fördern.

Die Anwender sind eingeladen, ihre Projekte für den Going Digital Awards in Infrastructure-Wettbewerb einzureichen, unabhängig davon, in welcher Phase sich die Projekte zu diesem Zeitpunkt befinden: Planung/Konzeption, Entwurf, Bau oder Betrieb. Die Finalisten jeder Kategorie der Going Digital Awards werden im vierten Quartal 2022 bei der Preisverleihung in London gewürdigt. Diese exklusive Veranstaltung bietet den Finalisten die Möglichkeit, ihre Fortschritte in der Digitalisierung vor einem Publikum aus Presse, Analysten und Führungskräften aus dem Infrastrukturbereich zu präsentieren.

Zusätzlich zu den von der Jury vergebenen Preisen werden die Gründer von Bentley Projekte auszeichnen, die über die in den einzelnen Kategorien verliehenen Preisen hinausgehen; entweder durch den einzigartigen, innovativen Einsatz von Bentley-Software oder durch die Förderung von Zielen der nachhaltigen Entwicklung.

Jedes für eine Kategorie eingereichte Projekt erhält innerhalb der globalen Infrastruktur-Gemeinschaft Anerkennung. Die Teilnehmenden profitieren folgendermaßen von der Teilnahme an den Going Digital Awards in Infrastructure

Ihre Infrastrukturprojekte werden im Infrastruktur-Jahrbuch von Bentley vorgestellt, das in gedruckter und digitaler Form an Medien, Behörden und einflussreiche Branchenvertreter auf der ganzen Welt verteilt wird.

im von Bentley vorgestellt, das in gedruckter und digitaler Form an Medien, Behörden und einflussreiche Branchenvertreter auf der ganzen Welt verteilt wird. Die Teilnehmenden steigern ihre Wettbewerbsfähigkeit, indem sie bestehenden und potenziellen Kunden den Mehrwert demonstrieren, den sie durch ihre digitalen Innovationen in Projekten erzielen.

indem sie bestehenden und potenziellen Kunden den Mehrwert demonstrieren, den sie durch ihre digitalen Innovationen in Projekten erzielen. Sie werden Gegenstand der Berichterstattungin globalen Medien und erhalten Unterstützung vom Bentley-Team bei der Vermarktung und Bewerbung ihrer jeweiligen Projekte in den Medien.

Für weitere Informationen über den Wettbewerb Going Digital Awards in Infrastructure 2022, oder um ein Projekt einzureichen, besuchen Sie die Website der Going Digital Awardsin Infrastructure

Sehen Sie sich dieses Video an, um zu erfahren, warum Sie Ihr Projekt bei den Going Digital Awards in Infrastructure einreichen sollten.

Informationen zu Bentley Systems

Bentley Systems (Nasdaq: BSY) ist das Unternehmen für Infrastruktur-Engineering-Software. Wir stellen innovative Software zur Verfügung, um die Infrastruktur der Welt voranzubringen und damit sowohl die globale Wirtschaft als auch die Umwelt zu erhalten. Unsere branchenführenden Softwarelösungen werden von Fachleuten und Organisationen jeder Größe für die Planung, den Bau und den Betrieb von Straßen und Brücken, Schienen- und Verkehrswegen, Wasser und Abwasser, öffentlichen Betrieben und Versorgungseinrichtungen, Gebäuden und Campussen, Bergbau und Industrieanlagen eingesetzt. Unser Angebot umfasst MicroStation-basierte Anwendungen für die Modellierung und Simulation, ProjectWise für die Projektabwicklung, AssetWise für die Anlagen- und Netzwerkleistung, das führende Softwareportfolio für den geotechnischen Bereich von Seequent und die iTwin-Plattform für digitale Zwillinge der Infrastruktur. Bentley Systems beschäftigt mehr als 4.500 Mitarbeitende und erwirtschaftet in 186 Ländern einen Jahresumsatz von rund 1 Milliarde US-Dollar.

www.bentley.com

2022 Bentley, das Bentley-Logo, AssetWise, iTwin, MicroStation, ProjectWise und Seequent sind eingetragene oder nicht eingetragene Handels- oder Dienstleistungsmarken von Bentley Systems, Incorporated oder einer direkten oder indirekten hundertprozentigen Tochtergesellschaft. Alle anderen Marken- und Produktnamen sind Handelsmarken ihrer jeweiligen Inhaber.

