Whatsapp erhält eine neue Funktion, mit der mehrere Gruppenchats zu einer Community zusammengefügt werden können. Aber auch darüber hinaus gibt es einige neue Features. Wer viele Whatsapp-Gruppen benutzt, erhält noch in diesem Jahr die Möglichkeit, diese besser zu organisieren. Wie der Messenger in seinem offiziellen Blog angekündigt hat, soll weltweit nach und nach für Nutzerinnen und Nutzer eine neue Funktion namens "Communitys" freigeschaltet werden. In einer Whatsapp Community können verschiedene Gruppen zusammengefügt werden. "Dadurch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...