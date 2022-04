Advanced Clinical, ein Unternehmen im Bereich klinische Entwicklung und strategisches Resourcing, freut sich, mit der Eröffnung einer neuen Niederlassung in Zug, Schweiz, die weitere Expansion in Europa bekannt zu geben.

"Wir haben uns für die Eröffnung unserer neuesten Niederlassung in Zug entschieden, da sich hier einige der innovativsten Pharma- und Biotechnologieunternehmen im Herzen Europas befinden", sagte Dr. Andreas Amrein, Managing Director für Europa und Senior Vice President für die Region Asien-Pazifik und Japan. "Zug liegt mitten im wirtschaftlichen Zentrum der Schweiz das wird uns helfen, zahlreiche internationale und regionale Sponsoren sowie hochqualifizierte Fachkräfte für die klinische Forschung zu gewinnen."

"Die Eröffnung einer Niederlassung in Zug ermöglicht es uns, unsere bestehenden und neuen Kunden in der Schweiz umfassend zu unterstützen und gleichzeitig Zugang zu den qualifizierten Fachkräften in der Region zu haben", sagte Julie Ross, Präsidentin. "Durch den weiteren Aufbau von Niederlassungen in wichtigen Regionen Europas können wir unsere weltweiten klinischen Programme diversifizieren und unsere Position als führendes mittelständisches Unternehmen im Bereich der klinischen Entwicklung und des strategischen Resourcings stärken."

Advanced Clinical wird seine Expansionsaktivitäten in Europa in den kommenden Monaten fortsetzen und plant weitere Standorte in Belgien und Schweden.

Advanced Clinical unterhält zudem europäische Niederlassungen in Deutschland, den Niederlanden, dem Vereinigten Königreich, Spanien, Frankreich, Irland, Italien, Rumänien, Polen und der Ukraine. Darüber hinaus verfügt das Unternehmen über Niederlassungen in Japan, Australien und Singapur sowie über nordamerikanische Standorte in Chicago, Orlando, Boston und Toronto, Kanada.

Über Advanced Clinical

Advanced Clinical ist eine auf klinische Entwicklung und strategische Ressourcenbeschaffung spezialisierte Organisation, die sich für bessere klinische Erfahrungen in allen Phasen der Arzneimittelentwicklung engagiert. Wir haben es uns zum Ziel gesetzt, die Lebensqualität aller, die von der klinischen Forschung berührt werden, zu verbessern, und gehen jede Gelegenheit mit Voraussicht, Charakter, Widerstandsfähigkeit und Innovation an. Aufbauend auf Jahrzehnten an Erfahrung helfen wir unseren Kunden dabei, bessere Ergebnisse zu erzielen, indem wir offene Gespräche führen und potenziellen Problemen durch maßgeschneiderte Lösungen zuvorkommen. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: www.advancedclinical.com.

