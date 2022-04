Heute gab das Energiemanagement-Unternehmen Eaton bekannt, dass General Motors (GM) kürzlich Eatons Vehicle Group als einen der Lieferanten des Jahres 2021 ausgezeichnet hat. GM feierte die Preisträger bei seiner 30. jährlichen Preisverleihung für Lieferanten des Jahres in Phoenix, Arizona.

Eaton's Mark Kramer, business unit director, ePowertrain, Vehicle Group, left, and Kevin Heintz, vice president, Sales and Commercial Team, Vehicle Group, right, receive a 2021 Supplier of the Year award from Tom McMillen, executive director, Global Purchasing, General Motors. (Photo: Business Wire)