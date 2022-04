Vecima Networks Inc. (TSX: VCM) gab heute die Veröffentlichung eines neuen Terrace IQ-Funktionssatzes bekannt, die HTTP Live Streaming (HLS) Input verbunden mit digitaler Rechteverwaltung (DRM) von Verimatrix umfasst. Das Vecima Terrace Portfolio an Commercial Video Gateways ermöglicht den Betreibern die effiziente Bereitstellung von Bulk-Videodiensten und unterstützt den Übergang von herkömmlicher Videobereitstellung zu moderneren Technologien, wie etwa einer Adaptive Bitrate (ABR) Bereitstellung. Die heute angekündigten Funktionen stärken die innovative, marktführende Position von Vecima bei Commercial Video Gateways.

Die hinzugekommene Unterstützung der DRM-Plattform von Verimatrix markiert einen vielversprechenden Entwicklungsschritt des Terrace IQ-Funktionssatzes zur IP-fähigen Videobereitstellung. Zusätzlich zur Unterstützung des Secure Reliable Transport (SRT) unterstützt Terrace IQ nun auch eine hohe Kanalkapazität, integriertes Transcoding, Pro:Idiom-Verschlüsselung sowie IP- und QAM-Output (modularer Formfaktor). Für den entscheidenden Schutz hochwertiger Inhalte wurde Verimatrix von den Vecima-Kunden bereits als Branchenführer anerkannt.

"Verimatrix ist stolz auf die neuesten Antipiraterie-Technologien für seine Kunden, um die Modernisierungsstrategie weiter voranzutreiben", so Asaf Ashkenazi, Chief Operating Officer und President bei Verimatrix. "Es geht darum, Werte für unsere Kunden zu schaffen und ihre Bedürfnisse zu befriedigen. Durch die direkte langjährige Zusammenarbeit mit Vecima wird diese Strategie weiter verbessert."

"Auf unsere Zusammenarbeit mit Verimatrix beim neuen Terrace IQ-Funktionssatz sind wir ebenso stolz wie auf die früheren Initiativen der vergangenen Jahre", so Clay McCreery, Chief Operating Officer bei Vecima. "Vecima und Verimatrix vermitteln der Branche sowohl Leidenschaft als auch Expertise dies verbunden mit der Mission, eine beispiellose Video-Gateway-Performance bereitzustellen, die bequem und in großer Zahl mit optimaler Benutzerfreundlichkeit und Ausgabeneffizienz installiert werden kann."

Über Verimatrix

Verimatrix (Euronext Paris: VMX) bietet kundenfreundliche Sicherheitslösungen für die moderne vernetzte Welt. Wir schützen digitale Inhalte, Anwendungen und Geräte mit intuitiver, personenorientierter und nahtloser Sicherheit. Führende Marken verlassen sich auf Verimatrix, um wichtige Assets zu schützen von Premium-Filmen und Sport-Live-Streaming über vertrauliche Finanz- und Gesundheitsdaten bis hin zu geschäftskritischen Mobilanwendungen. Wir bieten die vertrauenswürdigen Verbindungen, die unsere Kunden benötigen, um Millionen von Verbrauchern auf der ganzen Welt überzeugende Inhalte und Erlebnisse bereitzustellen. Verimatrix ermöglicht seinen Partnern kürzere Markteinführungszeiten, einfache Skalierung, den Schutz wertvoller Einkommensquellen und die Erschließung neuer Geschäftschancen. Weitere Informationen finden Sie unter www.verimatrix.com.

Über Vecima Networks

Vecima Networks Inc. (TSX: VCM) ist ein weltweit führendes Unternehmen in der globalen Entwicklung hin zu inhaltsreichen Multi-Gigabit-Netzwerken der Zukunft. Unsere erfahrenen Mitarbeiter stellen zukunftsfähige Software, Serviceleistungen und integrierte Plattformen zur Verfügung, die Breitbandnetze und Videostreaming-Netzwerke unterstützen, den Austausch überwachen und verwalten und die Erfahrungen in Wohnbereichen, Unternehmen und überall dort transformieren, wo Menschen miteinander verbunden sind. Wir unterstützen unsere Kunden bei der Entwicklung ihrer Netzwerke durch cloudbasierte Lösungen, die bahnbrechende Geschwindigkeiten, hochwertige Videoqualität und wertvolle neue Serviceleistungen für ihre Teilnehmer bereitstellen. Weitere Informationen finden Sie unter vecima.com.

