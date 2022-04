Talkdesk verhilft Großbritanniens führendem Lebensversicherungsmakler zur Umgestaltung der Abläufe im Kontaktzentrum, um ein außergewöhnliches Kundenerlebnis zu schaffen

Talkdesk, Inc., ein international führendes Unternehmen im Bereich Kundenzufriedenheit für kundenorientierte Unternehmen, wurde von LifeSearch, dem führenden britischen Lebensversicherungsmakler, als Anbieter von Lösungen für sein Kontaktzentrum ausgewählt. Ein Talkdesk-gestütztes Kontaktzentrum wird das Zentrum einer umfassenden digitalen Transformation der Aktivitäten von LifeSearch sein und ein einzigartiges persönliches Erlebnis für jeden Kunden, zu jeder Zeit und an jedem Ort möglich machen.

LifeSearch hat sich in den letzten 24 Jahren zu Großbritanniens führendem Lebensversicherungsmakler entwickelt und unterstützt Familien dabei, das Leben, das sie lieben, zu schützen und mitfühlend für die schwierigen Momente, die kommen können, zu planen. Durch die Kooperation mit den größten britischen Versicherungsmarken und die Partnerschaft mit einigen der größten britischen Preisvergleichs-Websites hat LifeSearch über 750.000 Familien geschützt und über eine Million Leben versichert.

Talkdesk CX Cloud eine End-to-End-Lösung für die Kundenzufriedenheit wird der Grundstein eines neuen Ansatzes für das Kontaktzentrum von LifeSearch sein und diese Weiterentwicklung des Kontaktzentrums wird dem Unternehmen den Weg zu einer größeren digitalen Transformation bahnen. Das Kontaktzentrum von LifeSearch stützte sich bisher auf eine Mischung von Plattformen und Technologien, die im Laufe der Zeit angepasst wurden. Die Talkdesk-Lösung markiert die erste groß angelegte Investition in eine reine Unternehmenstechnologie, die eigens dafür entwickelt wurde, ein modernisiertes Kontaktzentrum bereitzustellen, das nachhaltig und in großem Umfang mit LifeSearch wachsen kann. Talkdesk Virtual Agent für Digital- und Sprachdienste wird dabei helfen, Arbeitsabläufe zu optimieren und die Routing-Effizienz zu verbessern, da LifeSearch eingehende und ausgehende Aktivitäten für ein reibungsloses Kundenerlebnis zusammenführt. KI-gestützte Funktionen wie Talkdesk Interaction Analytics und Talkdesk QM Assist ermöglichen wertvolle Möglichkeiten für Echtzeit-Coaching, damit Kundenbetreuerjede Interaktion mit einem Kunden so gestalten können, dass sich der Kunde von einem vertrauenswürdigen Berater unterstützt fühlt.

"Wir stehen unseren Kunden bei einigen der wichtigsten finanziellen Entscheidungen zur Seite, die sie treffen, um sich und ihre Familien zu schützen. Diese Gespräche können nicht nach einem Drehbuch geführt werden jede Kundeninteraktion hat andere Anforderungen", sagt Chris Neilson, Chief Technology Officer bei LifeSearch. "Die Talkdesk-Lösung stellt den LifeSearch-Beratern und -Kundenbetreuern die besten Tools zur Verfügung, um Kundeneinblicke und -daten zu nutzen, sodass wir jedem neuen und bereits vorhandenen Kunden ein individuelles Erlebnis bieten können, das auf seine Situation zugeschnitten ist."

"Heutzutage sind Vertrauen und Wert für Verbraucher, die eine Versicherung abschließen, von größerer Bedeutung. Automatisierung, bessere Erfahrungen für Kunden und Vermittler und die Entwicklung neuer Geschäftsmodelle sind die treibenden Kräfte hinter der derzeitigen digitalen Transformation in der Versicherungsbranche", so Kieran King, Chief Customer Officer bei Talkdesk. "LifeSearch transformiert mit der Talkdesk-Lösung das Kundenerlebnis für die Familien, die sie schützen. Wir sind stolz darauf, mit LifeSearch zusammenzuarbeiten, um deren Ziele hinsichtlich der Kundenerfahrung weiterzuentwickeln und zu übertreffen."

Zusätzliche Quellen

Erfahren Sie mehr über die Auszeichnungen von Talkdesk als "Leader" im Gartner 2020 Magic Quadrant für Contact Center als ein Service

Hören Sie von Kunden, warum sie sich für die Talkdesk CX Cloud entschieden haben und welchen Unterschied das in ihren Kontaktzentren gemacht hat

Soziale Netzwerke

Web: https://www.talkdesk.com/customer-community/

Blog: https://www.talkdesk.com/blog/

Twitter: https://twitter.com/Talkdesk

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/talkdesk/

Facebook: https://www.facebook.com/Talkdesk/

Instagram: https://www.instagram.com/Talkdesk/

Über Talkdesk

Talkdesk ist ein weltweit tätiges führendes Unternehmen im Bereich Cloud-Kontaktzentren für stark kundenorientierte Firmen. Unsere automatisierten Lösungen für die Kundenerfahrungoptimieren die wichtigsten Kundenserviceprozesse unserer Kunden. Unser Innovationstempo, unsere vertikale Expertise und unsere globale Präsenz spiegeln unseren Einsatz dafür wider, dass Unternehmen in jeder Branche und über alle Kanäle bessere Kundenerlebnisse bieten können. Dies führt zu höherer Kundenzufriedenheit und schnelleren Geschäftsergebnissen.

Talkdesk ist ein eingetragenes Markenzeichen von Talkdesk, Inc. Alle Produkt- und Firmennamen sind Markenzeichen (Trademarks) oder eingetragene Markenzeichen (Registered Trademarks) ihrer jeweiligen Inhaber. Ihre Verwendung impliziert keine Zugehörigkeit oder Empfehlung durch diese.

Über LifeSearch

LifeSearch hat sich im Laufe von 24 Jahren zu Großbritanniens größtem Spezialisten für Lebensversicherungen entwickelt, und bietet seinen Kunden kompetente und unabhängige Beratung in den Bereichen Lebensversicherung, Absicherung bei schwerer Krankheit, Einkommensschutz, Familieneinkommensschutz, Absicherung bei schwerer Krankheit und Unternehmensversicherung. In den über zwei Jahrzehnten unseres Bestehens hat LifeSearch Dutzende von Auszeichnungen für Unternehmenskultur, Fachwissen und Kundenservice erhalten. Auf TrustPilot haben wir eine Bewertung von 4,9 von 5 Punkten (exzellent) und belegten bei unserem ersten Auftritt auf der Liste der Sunday Times mit den besten Arbeitsplätzen in Großbritannien Platz 3.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220414005070/de/

Contacts:

EMEA

Samantha Cupples

samantha.cupples@talkdesk.com