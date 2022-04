Wichtige Punkte Anfänglich sollte man sich darauf konzentrieren, eine solide Basis aus starken Unternehmen in verschiedenen Branchen aufzubauen. Außerdem sollten Anfänger auf ihre Investitionsgebühren achten und diese so niedrig wie möglich halten. Investieren kann einem Angst machen, wenn du gerade erst anfängst, aber du musst kein Experte in der Auswahl von Aktien sein, um dein Vermögen auf diese Weise zu vergrößern. Dabei brauchst du nur eine einzige Investition, um loszulegen. Im Folgenden werfen ...

