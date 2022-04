Innsbruck (ots) -Der Treffpunkt des Jahres für Führungspersönlichkeiten aus Wirtschaft, Gesellschaft und Politik | Erstklassiges Programm mit hochkarätigen Vortragenden und spannenden Gästen"Standort im Wettbewerb | Technologie, Innovation, Unternehmertum, Werte" lautet das Generalthema des ersten großen Salzburger Wirtschaftsforums am 5. Mai 2022 im Salzburg Congress. Hochrangige Vortragende, spannende Themen, wertvolle Impulse und vielfältige Möglichkeiten für Kontakte, Dialog und Erfahrungsaustausch machen die Veranstaltung zu einem Highlight des Jahres.Das Salzburger Wirtschaftsforum wird veranstaltet von der Industriellenvereinigung Salzburg und findet in Zusammenarbeit mit renommierten Partnern statt (Salzburger Sparkasse, Salzburger Nachrichten, ServusTV, Spar AG, Palfinger AG, Fabasoft AG, Markas GmbH, Universität Salzburg, Fachhochschule Salzburg, MCI | Die Unternehmerische Hochschule®).Beim Salzburger Wirtschaftsforum treffen Sie auf herausragende internationale Expertinnen & Experten sowie glänzende Fachleute. Zusätzlich zu den hochrangigen Vortragenden und Gästen bietet die Tagung einen erfolgreichen Treff für Führungspersönlichkeiten aus Wirtschaft, Gesellschaft und Politik.Der Kreis der Teilnehmenden geht weit über Salzburg hinaus und bietet, neben wertvollen Impulsen und spannenden Einsichten, eine hervorragende Gelegenheit für die Herstellung und Pflege persönlicher Kontakte, Meinungsaustausch und Diskussionen in einem ansprechenden Umfeld.Freuen Sie sich mit uns auf:- WILFRIED HASLAUER | Landeshauptmann von Salzburg Begrüßung- PETER UNTERKOFLER | Präsident der Industriellenvereinigung Salzburg Begrüßung & Podium- ANASTASSIA LAUTERBACH | Multi-Aufsichtsrätin, Expertin für Künstliche Intelligenz & Cyber-Security, London, Innsbruck, Salzburg "Wie künstliche Intelligenz unser Leben verändern wird"- MARTIN KOCHER | Bundesminister für Arbeit, Wien "Im Wettbewerb um die besten Köpfe - Herausforderungen für Unternehmen, Arbeitsmarkt & Politik"- SEYRAN ATE\u015e | Rechtsanwältin, Autorin, Reformerin, Berlin "Demokratie, Freiheit, Werte - Gesellschaft am Scheideweg"- KLAUS JOSEF LUTZ | CEO BayWa AG, Präsident der Industrie- und Handelskammer München & Oberbayern "Patient Standort - Diagnose Dirigismus - Therapie Unternehmertum"Nähere Informationen und Anmeldung finden Sie unter www.salzburger-wirtschaftsforum.atMehr Informationen Klicken Sie Hier (https://www.mci.edu/de/medien/news/4201-salzburger-wirtschaftsforum-2022)Pressekontakt:MCI | Die Unternehmerische Hochschule®Patricia PichlerPublic Relations+43 (0)512 2070 1527patricia.pichler@mci.eduwww.mci.eduOriginal-Content von: MCI Management Center Innsbruck, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/66904/5197801