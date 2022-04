Bayer produziert momentan gute Nachrichten beinahe wie am Fließband. So auch in der vergangenen Woche als bekannt wurde, dass die Leverkusener für das präzisionsonkologische Medikament Vitrakvi die erste Zulassung in der Volksrepublik China erhalten hat. Das dürfte den ohnehin starken Aktienkurs weiter beflügeln.

Vitrakvi (Larotrectinib) darf ab sofort zur Behandlung von Patienten mit fortgeschrittenen Tumoren eingesetzt werden. Momentan ist das Medikament noch in Kapselform erhältlich, allerdings hat Bayer gleichzeitig auch die Zulassung für die lösliche Form des Medikaments beantragt.

An der Börse zählt Bayer momentan zum Besten, was der Kurszettel zu bieten hat. Denn allein seit Jahresanfang konnte der Kurs mehr als 40 Prozent zulegen und führt damit ...

