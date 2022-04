Die Flowserve Corporation (NYSE: FLS), die bei Produkten und Dienstleistungen zur Durchflussregelung für die globalen Infrastrukturmärkte führend ist, hat heute bekannt gegeben, dass sie den Zuschlag für die Lieferung von Regelventilen für einen Teil von Norwegens erster grenzüberschreitender und quelloffener Anlage zur Kohlenstoffabscheidung und -speicherung erhalten hat. Mit einer geschätzten Fertigstellung im Jahr 2024 wird diese Anlage die erste ihrer Art sein und dazu beitragen, die Dekarbonisierung in Europa weiter zu beschleunigen.

Flowserve wird eigene Regelventile der Marken Flowtop und Mark One für den Onshore-Standort der Anlage in der Region Bergen liefern, welche die Kohlenstoffabscheidung erleichtern, bevor das CO2 schließlich zu einem Offshore-Terminal transportiert und dauerhaft unter dem Meeresboden gespeichert wird. Nach Fertigstellung wird die Anlage in der Lage sein, ein geschätztes Äquivalent von 1000 Jahren norwegischer Emissionen zu speichern.

Weltweit wächst die Notwendigkeit, die CO2-Emissionen der Welt zu begrenzen oder sogar zu reduzieren. "Wir erkennen an, dass Regierungen und Unternehmen auf der ganzen Welt sich zunehmend auf Bemühungen zur Minimierung des Klimawandels konzentrieren und Investitionen tätigen, um ihre Treibhausgasemissionen zu reduzieren. Flowserve ist einzigartig positioniert, um den Aspekt der Durchflusskontrolle bei der Dekarbonisierung zu nutzen, wobei unsere Produkte und Dienstleistungen heute in vielen Aspekten der Bemühungen unserer Kunden zur Reduzierung von CO2-Emissionen eingesetzt werden können", sagte Scott Rowe, Präsident und Chief Executive Officer von Flowerve. "Unsere Strategie zur Diversifizierung, Dekarbonisierung und Digitalisierung oder die 3D-Wachstumsstrategie unterstützt und steht direkt im Einklang mit dem langjährigen Ziel von Flowserve, außergewöhnliche Lösungen zur Durchflusssteuerung anzubieten, um die Welt für alle besser zu machen. Unser starker Fokus auf die 3D-Strategie und unsere dedizierten Ressourcen in der gesamten Organisation sollen unser Wachstum beschleunigen, eine beträchtliche installierte Basis in diesem aufstrebenden Markt schaffen und unseren Zweck erfüllen."

Da Unternehmen bestrebt sind, den Energiebedarf zu decken und gleichzeitig die CO2-Emissionen zu reduzieren, wird Flowserve auch weiterhin ein führender Anbieter von Produkten und Dienstleistungen sein, die unsere Kunden dabei unterstützen und ihnen ermöglichen, ihre Ziele bei der CO2-Reduktion zu erreichen.

Um mehr über das Engagement von Flowserve für neue und bestehende Kunden im Rahmen der Energiewende zu erfahren, gehen Sie bitte auf https://www.flowserve.com/en/energy-transition/energy-transition-in-motion/.

Über Flowserve: Flowserve Corp. ist einer der weltweit führenden Anbieter von Produkten und Dienstleistungen im Bereich von Strömungstechnik und Durchflussregelung. Das Unternehmen, das in mehr als 55 Ländern tätig ist, stellt Pumpen, Dichtungen und Ventile für technische und industrielle Anwendungsbereiche her und bietet dazu eine Reihe von verwandten Dienstleistungen im Durchflussmanagement an. Weitere Informationen über Flowserve finden sich auf der Website des Unternehmens unter www.flowserve.com.

Safe-Harbor-Erklärung: Diese Medienmitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der gültigen Fassungen von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934, die sich auf die Safe-Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 in seiner gültigen Fassung stützen. Wörter oder Ausdrücke wie "dürfte", "sollte", "vermutet", "könnte", "beabsichtigt", "plant", "erwartet", "schätzt", "glaubt", "prognostiziert", "sagt vorher" oder ähnliche Formulierungen dienen der Kennzeichnung zukunftsgerichteter Aussagen, wozu ohne Einschränkung Gewinnprognosen, Aussagen zu unserer Geschäftsstrategie sowie Aussagen zu Erwartungen, Meinungen, Zukunftsplänen und zukünftigen Strategien, aber auch zu den voraussichtlichen Entwicklungen in unserer Branche, in unserem Geschäft und bei unseren betrieblichen und finanziellen Leistungen und Umständen gehören.

Die in der vorliegenden Medienmitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf unseren derzeitigen Erwartungen, Prognosen, Schätzungen und Annahmen. Bei diesen Aussagen handelt es sich demzufolge um Vorhersagen ohne Gewähr. Solche zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen zahlreichen Risiken und Ungewissheiten, die sich nur schwer vorhersehen lassen. Diese Risiken und Ungewissheiten können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Prognosen in solchen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, und umfassen ohne Einschränkung Folgendes: die Auswirkungen des weltweiten Ausbruchs von COVID-19 auf unser Geschäft und unsere Abläufe; dass ein Teil unserer Buchungen möglicherweise nicht zu abgeschlossenen Verkäufen führt und unsere Fähigkeit, Buchungen mit akzeptablen Gewinnspannen in Einnahmen umzuwandeln; Änderungen der globalen Wirtschaftsbedingungen und die Möglichkeit unerwarteter Stornierungen oder Verzögerungen von Kundenaufträgen in unserem gemeldeten Auftragsbestand; unsere Abhängigkeit von der Fähigkeit unserer Kunden, die erforderlichen Kapitalinvestitionen und Wartungsausgaben zu tätigen; dass unser Geschäft nachteilig beeinflusst werden könnte, wenn wir nicht in der Lage sind, die erwarteten finanziellen Vorteile aus unseren strategischen Transformations- und Neuausrichtungsinitiativen erfolgreich umzusetzen und zu realisieren; Risiken im Zusammenhang mit Kostenüberschreitungen bei Festpreisprojekten und bei der Annahme von Kundenaufträgen für große komplexe kundenspezifische Produkte; die erhebliche Abhängigkeit unserer Umsätze vom Erfolg der Öl- und Gas-, Chemie-, Energieerzeugungs- und Wasserwirtschaftsindustrie; die negativen Auswirkungen volatiler Rohstoffpreise auf unsere Produkte und Betriebsmargen; wirtschaftliche, politische und andere Risiken im Zusammenhang mit unseren internationalen Aktivitäten, einschließlich militärischer Aktionen, Handelsembargos, Epidemien oder Pandemien oder Änderungen von Zöllen oder Handelsabkommen, die sich auf Kundenmärkte auswirken könnten, insbesondere auf Märkte in Nordafrika, Russland und im Nahen Osten sowie auf globale Öl- und Gasproduzenten, aber auch die Nichteinhaltung US-amerikanischer Gesetze zur Ausfuhr-/Wiederausfuhrkontrolle und zu korrupten Praktiken im Ausland, US-amerikanischer Wirtschaftssanktionen sowie Einfuhrgesetze und -vorschriften; zunehmende Alterung und langsamere Beitreibung von Forderungen, insbesondere in Lateinamerika und anderen Schwellenländern; unser Risiko für Wechselkursschwankungen, so etwa in Hochinflationsländern wie Venezuela und Argentinien; unsere Bereitstellung von Produkten und Dienstleistungen für Kernkraftwerksanlagen und andere kritische Prozesse; mögliche nachteilige Folgen aus Rechtsstreitigkeiten, an denen wir beteiligt sind, wie z. B. Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit asbesthaltigen Materialien; Erwartungen hinsichtlich Akquisitionen und der Integration übernommener Unternehmen; unsere relative geografische Rentabilität und ihre Auswirkungen auf unsere Verwendung von latenten Steueransprüchen, einschließlich ausländischer Steuergutschriften; die möglichen nachteiligen Auswirkungen einer Wertminderung des Firmenwerts oder anderer immaterieller Vermögenswerte; unsere Abhängigkeit von Viertanbietern, deren nicht rechtzeitige Erfüllung unseren Geschäftsbetrieb beeinträchtigen könnte; die wettbewerbsintensive Natur der Märkte, in denen wir tätig sind; Kosten und Verbindlichkeiten für die Einhaltung von Umweltvorschriften; mögliche Arbeitsunterbrechungen und andere arbeitsrechtliche Angelegenheiten; Zugang zu öffentlichen und privaten Fremdfinanzierungsquellen; unsere Unfähigkeit, unser geistiges Eigentum in den USA sowie im Ausland zu schützen; Verpflichtungen aus unseren leistungsorientierten Pensionsplänen; dass unsere interne Kontrolle über die Finanzberichterstattung falsche Angaben aufgrund ihrer inhärenten Beschränkungen, einschließlich der Möglichkeit menschlicher Fehler, der Umgehung oder Außerkraftsetzung von Kontrollen oder Betrug, möglicherweise nicht verhindern oder aufdecken könnte; dass die Erfassung erhöhter Wertberichtigungen für latente Steueransprüche in der Zukunft oder die Auswirkungen von Änderungen der Steuergesetzgebung auf solche latenten Steueransprüche unsere Betriebsergebnisse beeinflussen könnten; dass unsere IT-Infrastruktur Dienstunterbrechungen, Datenbeschädigungen, cyberbasierten Angriffen oder Netzwerksicherheitsverletzungen ausgesetzt sein könnte, die unseren Geschäftsbetrieb stören und zum Verlust kritischer und vertraulicher Informationen führen könnten; dass unwirksame interne Kontrollen die Genauigkeit und rechtzeitige Berichterstattung über unsere Geschäfts- und Finanzergebnisse beeinträchtigen könnten; sowie andere Faktoren, die von Zeit zu Zeit in unseren Einreichungen bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde SEC beschrieben werden.

Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Medienmitteilung beruhen auf Informationen, die zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung verfügbar sind, und wir übernehmen keinerlei Verpflichtung zur Aktualisierung irgendwelcher zukunftsgerichteter Aussagen.

Das Unternehmen weist Finanzergebnisse in Übereinstimmung mit den in den USA allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen (GAAP) aus. Das Management ist jedoch der Ansicht, dass nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen, die bestimmte einmalige Posten ausschließen, zusätzliche nützliche Vergleiche zwischen aktuellen Ergebnissen und Ergebnissen früherer Geschäftsperioden bieten und den Anlegern einen klareren Überblick über die zugrunde liegenden Trends des Unternehmens bieten. Das Management verwendet diese nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen auch, um Finanz-, Betriebs-, Planungs- und Vergütungsentscheidungen zu treffen und die Leistung des Unternehmens zu bewerten. In unseren Materialien bezeichnen wir nicht GAAP-konforme Kennzahlen als "bereinigt". Nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen, die möglicherweise nicht mit ähnlich bezeichneten Kennzahlen anderer Unternehmen übereinstimmen, sollten zusätzlich und nicht als Ersatz für die gemäß GAAP erstellten berichteten Ergebnisse des Unternehmens betrachtet werden.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

