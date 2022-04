Hangzhou, China (ots/PRNewswire) -Hikvision, ein Anbieter von IoT-Lösungen mit Video als Kernkompetenz, hat seine weltweite Garantie auf Premium-Projektprodukte auf 5 Jahre verlängert. Die neue 5-Jahres-Garantie unterstützt Hikvision-Kunden bei der einfachen Wartung von Projekten und erhöht die Kosteneffizienz.Die neue 5-Jahres-Garantie gilt für eine Vielzahl von Hikvision-Produktlinien, darunter Hikvision Panoramic-Netzwerkkameras, DeepinView- und Ultra Series-Kameras, DeepinMind- und Ultra Series-NVRs sowie eine Reihe von explosionsgeschützten und korrosionsbeständigen Kameras. Eine vollständige Liste der von der Garantie abgedeckten Produkte finden Sie hier (https://www.hikvision.com/content/dam/hikvision/en/marketing/image/products/securemore/5-year-Warranty.pdf).Die neue erweiterte Garantie gilt automatisch für alle Premium-Projektaufträge, die ab dem 1. Januar 2022 von Hikvision an den ursprünglichen Käufer geliefert werden. Sie wird auch in allen Ländern weltweit gelten.Langfristiges VertrauenDie neue 5-Jahres-Garantie bietet den Kunden von Hikvision noch mehr Sicherheit und Kostenkontrolle und stärkt das Vertrauen in die Produkte und die Marke Hikvision.Frank Zhang, Präsident des internationalen Produkt- und Lösungszentrums von Hikvision, sagt: "Wir sind bestrebt, unseren Kunden eine hervorragende Produktqualität und einen hervorragenden Service zu bieten, und die neue 5-Jahres-Garantie ist der Beweis dafür. Die verlängerte Garantie gibt unseren Kunden die Gewissheit von Qualität und Zuverlässigkeit, was sich in Ruhe, Kostentransparenz und einer stärkeren, längerfristigen Partnerschaft mit Hikvision niederschlägt."Erfahren Sie mehrInformationen zu HikvisionHikvision ist ein Anbieter von IoT-Lösungen mit Video als Kernkompetenz. Hikvision verfügt über ein umfangreiches und hochqualifiziertes Forschungs- und Entwicklungsteam und stellt eine ganze Reihe umfassender Produkte und Lösungen für ein breites Spektrum vertikaler Märkte her. Neben der Sicherheitsbranche dehnt Hikvision seine Reichweite auf die Bereiche Smart Home, Industrieautomation und Automobilelektronik aus, um seine langfristige Vision zu verwirklichen. Die Produkte von Hikvision bieten den Endanwendern auch leistungsstarke Business Intelligence, die einen effizienteren Betrieb und einen größeren wirtschaftlichen Erfolg ermöglichen kann. Hikvision hat sich der höchsten Qualität und Sicherheit seiner Produkte verschrieben und ermutigt seine Partner, die zahlreichen Cybersicherheitsressourcen zu nutzen, die Hikvision anbietet, wie beispielsweise das Hikvision Cybersecurity Centre. Für weitere Informationen besuchen Sie uns bitte unter www.hikvision.com.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1794213/Secure_a_5_year_warranty_Hikvision_premium_project_products.jpgPressekontakt:Ada Han,hanfei@hikvision.comOriginal-Content von: Hikvision Digital Technology Co., Ltd., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100059475/100887991