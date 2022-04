Regensburg (ots) -Die Reichweite des Internets wächst kontinuierlich an. Manch ein Unternehmen verliert bei allen dadurch entstehenden Möglichkeiten jedoch das Marketing per E-Mail ein wenig aus dem Blick. Dabei ist gerade das ein altbewährtes Mittel, um Kunden gezielt anzusprechen.Die Herausforderung besteht für das Unternehmen aber darin, dass die Mails vom Empfänger auch tatsächlich gelesen werden - statt im Spam-Ordner zu landen. Wie das gelingt, weiß Markus Mensch. Der Marketingexperte zeigt in diesem Beitrag, wie simpel ein gutes Mail-Marketing aussehen kann.Die Zielgruppe wird unterschiedenNatürlich ist es sinnvoll, die Zielgruppe nicht als ein großes Ganzes zu verstehen, sondern eine Unterteilung vorzunehmen. Einerseits gibt es die Bestandskunden - andererseits gibt es die Gruppe jener Personen, die noch keine Kunden sind. Abschließend sollte eine Kategorie eröffnet werden, in der sich nur Menschen befinden, die sich erst einmal für den Newsletter angemeldet haben. Drei unterschiedliche Gruppen und jede von ihnen muss mit dem E-Mail-Marketing individuell angesprochen werden.Es gibt keinen Grund für kostenfreien ContentNoch etwas zögerlich agieren die Unternehmen, wenn es daran geht, das E-Mail-Marketing auch auf solche Inhalte auszuweiten, für die der Empfänger einen kleinen Betrag bezahlen muss. Dabei gilt, dass guter Content durchaus etwas kosten darf - und von den Kunden auch gerne bezahlt wird. Inhalte, die gänzlich gratis bleiben sollen, können zudem in den sozialen Netzwerken und in Podcasts veröffentlicht werden.Der Kontakt wird wieder aufgebautNach einem Beratungsgespräch oder der Abgabe eines ersten Angebotes gibt es immer Menschen, die sich nicht mehr beim Unternehmer melden. Er wiederum ist nun gefragt, den Kontakt nicht dauerhaft abreißen zu lassen. Dafür sollte er das E-Mail-Marketing nutzen, um den Interessenten wiederholt auf die eigenen Produkte und Leistungen aufmerksam zu machen. Entweder greift dieser eines Tages zu - oder er entscheidet sich tatsächlich gegen das Angebot.Den Interessenten in die Firma einladenZudem sollte das Unternehmen schauen, ob Interessenten zu einem früheren Zeitpunkt ihre Kontaktdaten hinterlassen oder sich sogar zum Erhalt von Mails eingetragen haben. Wer den Austausch intensivieren möchte, kann diese Zielgruppe durchaus einmal zu Firmenevents einladen. Das ist ein guter Anlass, um das gemeinsame Gespräch aufzunehmen und auf eigene Produkte und Leistungen hinzuweisen. Mit etwas Glück gelingt es so, einen neuen Kunden zu gewinnen.Wenig Aufwand - viel ErfolgEs sollte übrigens nicht schwierig sein, den Newsletter bestmöglich zu gestalten. Der Content wird natürlich auf die Wünsche und Bedürfnisse der Zielgruppe zugeschnitten. Er darf ebenso unterhaltend wie informierend auf den Leser wirken, muss diesem also einen Mehrwert bieten. Abschließend sollte die Mail nicht die Chance verpassen, einen Call to Action einzubauen - er darf um die Weiterempfehlung der Firma etwa unter Freunden und Bekannten bitten.Über Markus Mensch:Markus Mensch ist seit 2007 Geschäftsführer der Mplus Agentur. Mithilfe digitaler Marketingstrategien unterstützt er Unternehmer, Selbstständige und Start-ups bei der Gewinnung neuer Kunden sowie mehr Umsatz. In der Vergangenheit konnte Markus Mensch mit seinem Team bereits über 100 Unternehmern und Selbstständigen zu mehr Kunden, mehr Umsatz und Einsparungen bei Werbekosten verhelfen. Weitere Informationen unter: https://markus-mensch.de/Pressekontakt:Markus MenschTelefon: +49 151 230 379 47E-Mail: kontakt@markus-mensch.deWebseite: https://markus-mensch.de/social-media-workshopOriginal-Content von: Markus Mensch, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161822/5197836