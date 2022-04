Wichtige Punkte Wenn du genau hinschaust, weist jedes Unternehmen gewisse Risiken auf. Der Schlüssel liegt darin, ein überzeugendes Risiko-Ertrags-Verhältnis zu finden. Trotz der Beliebtheit könnten diese Aktien riskanter sein, als sie scheinen. In ihrem beliebten Buch The Scout Mindset bietet Julia Galef einen aufschlussreichen Test an, um festzustellen, ob wir neue Informationen mit einem offenen Geist verarbeiten. Fragst du dich bei Aussagen, die deine Überzeugung nicht unterstützen: "Muss ich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...