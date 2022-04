Die Coinbase-Aktie (WKN: A2QP7J) sinkt und sinkt. Hängt das womöglich mit sinkenden Marktanteilen zusammen? Ja, möglicherweise. Zumindest legen das aktuelle Studien und Analysen nach, die unter anderem im US-amerikanischen Raum kursieren. Die Krypto-Plattform soll demnach gemessen am Handelsvolumen von 11 auf 8 % an Marktanteil eingebüßt haben. Das wiederum geht auf Analysen der Mizuho Bank zurück. Wenn diese Tendenz sich bestätigen sollte und sich der Wettbewerb intensiviert, so wäre das natürlich ...

