Apple plant offenbar, einen Abo-Dienst für iPhones einzuführen. Der Hersteller ist zwar nicht das erste Unternehmen mit dieser Idee, könnte damit aber seine Umsätze nochmals steigern und womöglich Kunden noch enger an sich binden. Mit Diensten wie iCloud (Plus), Apple Pay und Arcade, Apple TV Plus und Fitness Plus hat Apple sein Angebot an Abos in den letzten Jahren kontinuierlich verbreitert. Viele dieser Dienste wurden bereits in den Apple-One-Bundles gebündelt. Das Segment der "Services" umfasste allein im vierten Quartal 2021 einen Umsatz von 19,5 Milliarden US-Dollar und könnte in Zukunft weiter ausgebaut werden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...