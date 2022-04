Trotz massiver Abwertungen in den letzten Wochen und Monaten sterben die Optimisten bei Delivery Hero nicht aus. Schließlich drückt der Lieferdienst in Sachen Expansion weiterhin aufs Gas, worauf auch der Vorstand immer wieder aufmerksam macht. Dem Aktienkurs hilft das heuer aber nicht einmal mehr ansatzweise weiter.Trotz mehrfacher Versprechungen, dass in nicht allzu ferner Zukunft endlich schwarze Zahlen geschrieben wird, überwiegt bei den Anteilseignern noch immer die Skepsis. Nach über zehn Jahren am Markt hat Delivery Hero (DE000A2E4K43) seinen ...

