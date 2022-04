Ein Medien-Snippet zu dieser Ankündigung können Sie durch Klicken auf das Bild oder den unten stehenden Link abrufen:

SAN DIEGO, April 15, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- elago, eine Marke für technisches Zubehör, die in der Vergangenheit mit BT21 und BLACKPINK zusammengearbeitet hat, hat gerade ihre neueste Partnerschaft mit MapleStory, dem kostenlos spielbaren, seitlich scrollenden MMORPG, bekanntgegeben. Es wurde erstmals in den frühen 2000er Jahren veröffentlicht und ist seitdem ein globales Phänomen mit über 190 Millionen registrierten Benutzern. Übertragen Sie Ihre Begeisterung für das Spiel vom Bildschirm in die echte Welt und sichern Sie sich diese Sammlerstück-Accessoires, solange sie verfügbar sind!

Wenn Sie noch nichts von elago gehört haben: Es handelt sich hierbei um ein etabliertes Designunternehmen, das seit 2002 in San Diego, Kalifornien (USA), tätig ist. Als Designunternehmen konzentriert sich elago darauf, Dinge zu schaffen, die nützlich und schön sind. Dabei ist es das Ziel der Designer von elago, Produkte zu entwerfen, die sie selbst gerne verwenden würden. Daher ist das Unternehmen zuversichtlich, dass sich ein Kunde in ein Produkt verlieben wird, wenn es in seine Hände gelangt.

Die offiziell lizenzierten Produkte gibt es in vier Variationen. Bei den ersten drei dreht sich alles um die beliebten MapleStory-Monster Pinkbean, Orange Mushroom und Stone Spirit, während das vierte mehrere Monster zusammen in einem Design zeigt. Das Zubehör ist für alle iPhone 13-Modelle, AirPods Pro/AirPods 3 und Apple Watch sowie Galaxy Buds 2/Pro/Live erhältlich.

Die Kollektion der iPhone 13-Serie besteht aus Polycarbonat und thermoplastischem Polyurethan, was den Produkten mehr Widerstandsfähigkeit zum Schutz vor Stürzen verleiht und zu einer längeren Lebensdauer beiträgt. Ein Kameraschutz schützt die Objektive, ohne die Fotos zu beeinträchtigen.

https://www.elago.com/maple-story



Wie die iPhone 13-Hüllen sind die einzigartigen Designs sowohl für AirPods 3 als auch für AirPods Pro erhältlich. Die Cases bestehen aus thermoplastischem Polyurethan, das für eine längere Lebensdauer sorgt und einen robusten Schutz für den täglichen Gebrauch bietet. Ein Mikropunktmuster dient in allen Fällen dazu, ein Verschmieren durch fortgesetzten Gebrauch zu reduzieren.

Schützen Sie Ihre Apple Watch mit den einzigartigen Uhrenarmbändern von MapleStory - und lassen Sie sie gleichzeitig umwerfend aussehen. Diese Armbänder sehen toll aus und sind aufgrund der Konstruktion aus thermoplastischem Polyurethan langlebig - ganz zu schweigen davon, dass sie unglaublich leicht sauber zu halten sind!

Das letzte Produkt im Rahmen dieser aufregenden Markteinführung ist das Lade-Case für Galaxy Buds 2, Galaxy Buds Pro und Galaxy Buds Live. Wie die AirPods-Cases bestehen diese robusten Cases aus thermoplastischem Polyurethan, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten und sicherzustellen, dass sie leicht zu reinigen sind. Ein Mikropunktmuster ist ebenfalls enthalten, um das Verschmieren durch fortgesetzten Gebrauch zu reduzieren. Alle Funktionen, wie kabelloses Laden, sind mit dem montierten Case kompatibel!

elago ist in erster Linie ein Designunternehmen. Das Motto des Unternehmens lautet "simple sophistication" (einfache Raffinesse), weil es Produkte schafft, die nützlich und ästhetisch sind. Alle Designs des Unternehmens werden im firmenintern von Grund auf neu erstellt, was sicherstellt, dass das Produkt, das Sie erhalten, detailorientiert ist und perfekt funktioniert.

elago wurde 2002 in San Diego, Kalifornien (USA), gegründet und wurde mit zahlreichen internationalen Designpreisen ausgezeichnet, darunter Spark Awards und reddot-Awards.

Instagram:

@elago.de

Kontakt:

haein.lee@elago.com