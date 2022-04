DJ Lindner braucht noch einmal 35 Milliarden Euro neue Schulden - Magazin

FRANKFURT (Dow Jones)--Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) sieht für den Ergänzungshaushalt dieses Jahres zusätzliche Schulden in Höhe von rund 35 Milliarden Euro vor. Das geht nach Informationen des Nachrichtenmagazins Spiegel aus dem gegenwärtigen Stand der Planungen des Bundesfinanzministeriums hervor. Lindner braucht die Mittel, um die jüngsten Entlastungspakete für Bürger und Wirtschaft gegen die Auswirkungen des Ukrainekriegs zu finanzieren. So sollen die Deutschen unter anderem Heizkostenzuschüsse bekommen, die Energiesteuern sinken und auch ein einmaliger Aufschlag aufs Kindergeld ist vorgesehen. Auch die humanitären Hilfen an die Ukraine werden daraus finanziert.

Ein Sprecher des Bundesfinanzministeriums erklärte gegenüber Dow Jones Newswires, das Ministerium kommentiere wie üblich keine einzelne Berichterstattung.

Neben dem Ergänzungshaushalt plant Lindner für 2022 schon mit einer Neuverschuldung von knapp 100 Milliarden Euro und einem kreditfinanzierten Sondervermögen für die Bundeswehr in gleicher Höhe. Der Bundestag hat am Freitag diese Haushaltspläne der Bundesregierung für das laufende Jahr beraten. Lindner will den Ergänzungshaushalt am 27. April ins Bundeskabinett einbringen.

April 15, 2022

