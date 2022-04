Erst Anfang der Woche verkündete der Elektrofahrzeug- und Batteriehersteller BYD ein neues 22-GWh-Batteriewerk im chinesischen Taizhou zu bauen. Wie jetzt von Behörden in der Provinz Guangxi angekündigt wurde, will Guangxi Fudi, eine Tochterfirma des Unternehmens, eine weitere Batteriefabrik in der Stadt Nanning bauen.BYD hat bereits zahlreiche Batteriefabriken über Tochtergesellschaften geplant und gebaut. Das neueste Projekt in Nanning soll auf einer Fläche von 750.000 Quadratmetern eine jährliche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...