Der Batteriehersteller Varta hat sich am Kapitalmarkt frisches Geld besorgt, um das Wachstum weiter voranzutreiben. Dabei war die Nachfrage so groß, dass die Ellwanger auch eine Milliarde Euro hätten haben können! So groß ist das Vertrauen der Anleger in das Unternehmen.

Über ein Konsortium aus HSBC, BayernLB und UniCredit hat Varta Schuldscheindarlehen mit einer Laufzeit zwischen 5 und 7 Jahren und einer Verzinsung von momentan 1,44% am Markt platziert. Damit konnte Varta 250 Millionen Euro einsammeln, wobei die Nachfrage Unternehmensangaben zufolge sogar vier mal so hoch war!

Mit diesem Geld will Varta vor allem den Ausbau der Produktionskapazitäten für Groß-Batterien vorantreiben. Denn dieser Wachstumsmarkt der E-Mobilität ist gigantisch. Dabei hat Varta mit seinen V4Drive-Zellen, die deutlich kleiner sind als die der Konkurrenz, einen echten Wettbewerbsvorteil. Porsche nutzt beispielsweise diese Technologie ...

