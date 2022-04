von Andreas Hohnadel, €uro am SonntagSchon seit Wochen profitiert die Devise des rohstoffreichen Kontinents von steigenden Preisen für Grundgüter. Nun kommt als weiterer Treiber die Erwartung von Zinserhöhungen durch die Reserve Bank of Australia dazu. Bei ihrer geldpolitischen Sitzung in der vergangenen Woche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...