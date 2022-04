Apple soll intern bereits mehrere Varianten eines M2-Chips testen. Das soll in den Macs erfolgen, die damit ausgestattet sein werden. Der Next-Generation-Chip scheint greifbar nah. Sicher wissen wir nicht, dass Apple "mindestens" neun neue Macs in der Entwicklung hat, die vier verschiedene M2-Chips verwenden sollen, die die Nachfolger der aktuellen M1-Chips wären. Aber Bloombergs Mark Gurman berichtet das und Gurman liegt häufiger richtig als daneben. Außerdem will er die Erkenntnis aus Entwicklerprotokollen, gewissermaßen aus erster Hand haben. Das ist traditionell eine ...

