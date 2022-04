Mediziner in Europa haben ab sofort Zugang zu Penumbras fortschrittlichster mechanischer Thrombektomie-Technologie, die für die Patienten in den USA von entscheidender Bedeutung gewesen ist.

Die Technologie wurde für die Entfernung von Blutgerinnseln im peripheren arteriellen und venösen System in einer einzigen Sitzung entwickelt, auch für die Behandlung von Lungenembolien

Es ist die erste und einzige computergestützte mechanische Aspirationstechnologie, die zwischen Gerinnsel und Blut unterscheiden kann, was dazu führen soll, dass der Blutverlust minimiert wird

Penumbra, Inc. (NYSE: PEN), ein internationales Gesundheitsunternehmen, das auf innovative Therapien spezialisiert ist, verkündete, dass sein Indigo Aspiration System mit Lightning 7 und Lightning 12 die CE-Kennzeichnung (Conformité Européenne) erlangt hat und nun in Europa kommerziell erhältlich ist. Beide Technologien gehören zu Penumbras Indigo Aspiration System jetzt mit "Intelligent Aspiration" (intelligente Aspiration) für die mechanische Thrombektomie und sind für die Entfernung arterieller und venöser Thromben in einer Sitzung konzipiert, einschließlich der Behandlung von Lungenembolien.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220414005359/de/

Now available in Europe, Penumbra's Lightning 7 and Lightning 12 are designed for single session arterial and venous thrombus removal, including the treatment of pulmonary embolisms. (Graphic: Business Wire)

"Technologiefortschritte wie Lightning 7 und Lightning 12 sind von entscheidender Bedeutung für die Verbesserung der Patientenergebnisse und die Ausweitung des Einsatzes der mechanischen Thrombektomie auf ein größeres Patientenspektrum", so Dr. Andrew Wigham, Facharzt für Interventionelle Radiologie am John Radcliffe Hospital in Oxford, Großbritannien. "Dank Lightning können wir Blutgerinnsel im Körper schnell und effizient entfernen, oft in einer einzigen Sitzung, während wir außerdem den Blutverlust minimieren und den Bedarf an Thrombolytika und verlängerten Aufenthalten auf der Intensivstation potenziell reduzieren."

Lightning 7 und Lightning 12 werden durch die Penumbra ENGINE angetrieben und kombinieren die neuen Aspirationskatheter Indigo System CAT7 und CAT12 mit Lightning Intelligent Aspiration, einer einzigartigen computergestützten Technologie zur Erkennung von Blutgerinnseln, die zwischen Gerinnseln und Blut unterscheiden kann, sodass der Blutverlust und der Bedarf an gerinnselauflösenden Medikamenten reduziert wird, was das Risiko von Blutungskomplikationen reduzieren kann. Darüber hinaus bietet die Lightning-Technologie eine Alternative zu anderen chirurgischen Optionen. CAT7 ist ein Katheter mit hoher Leistung und niedrigem Profil, der über eine lasergeschnittene Hypotube-Technologie und eine umlaufende Wölbung verfügt, die für eine verlässliche Zuführung und maximale Gerinnselentfernung sorgt. CAT12 ist ein großlumiger Aspirationskatheter, ebenfalls mit neuartiger lasergeschnittener Hypotubus-Technologie, die für eine bessere Förderbarkeit und Drehbarkeit im Körper sorgt.

"Die Einführung unseres Lightning-Portfolios in Europa stellt eine dringend benötigte Option für Ärzte dar, um schwächende Blutgerinnsel im Körper effektiv und effizient zu behandeln", sagte James Benenati, MD, FSIR, Chief Medical Officer bei Penumbra, Inc. "Unsere neuesten Fortschritte in der mechanischen Thrombektomie haben den Blutverlust reduziert und zugleich die Effizienz der Gerinnselentfernung in den USA verbessert. Diese Innovationen können dabei helfen, die Patientenversorgung verglichen mit der herkömmlichen Therapie zu verbessern. Jetzt können wir mehr Patienten mit dieser Technologie helfen, indem wir den Zugang zu Ärzten in Europa ausbauen."

"Blutgerinnsel im Körper können schwer zu erreichen sein und sind potenziell lebensgefährlich. Bisher waren die Behandlungsmöglichkeiten limitiert", sagte Joan Kristensen, Vice President und Leiter der Region Europa, Naher Osten und Afrika bei Penumbra, Inc. "Durch die Einführung unseres Lightning-Portfolios in Europa wird der Zugang zu unserer fortschrittlichsten Technologie zur Entfernung von Blutgerinnseln im Körper ausgeweitet, die intelligente Aspiration und innovative Kathetertechnik miteinander vereint, um Blutgerinnsel in einer einzigen Sitzung zu entfernen. Durch Lightning wird die mechanische Aspirationstechnologie weiter vorangetrieben, um die Bedürfnisse der Patienten zu erfüllen, was unser Hauptziel bei Penumbra ist."

Über das Indigo System mit Lightning Intelligent Aspiration

Das Indigo System mit Lightning ist ein intelligentes Aspirationssystem, das auf der Penumbra ENGINE basiert. Der Lightning Aspirationsschlauch ist mit zwei Drucksensoren ausgestattet, die den Blutfluss in Echtzeit messen. Dieser einzigartige Wirkmechanismus hilft dabei, die Verfahren zur Thrombusentfernung zu optimieren, indem zwischen Thrombus und Blut unterschieden wird. Das System ist so ausgelegt, dass es bei Thromben kontinuierlich und bei freiem Blutfluss intermittierend absaugt. Lightning gibt während des gesamten Falles über audiovisuelle Hinweise Rückmeldung über das Verfahren. Lightnings Algorithmus zur Thrombusentfernung ist so ausgelegt, dass er ein automatisches Klicken der Ventile auslöst, wenn er einen freien Fluss feststellt. Lightning ist mit einer automatischen Ventilsteuerung ausgestattet, die dazu beiträgt, den Blutverlust zu reduzieren, und es dem Arzt ermöglicht, den Fokus auf die Optimierung der Thrombusentfernung zu legen.

Das Indigo System mit Lightning Intelligent Aspiration and Separators ist für die Entnahme von frischen, weichen Embolien und Thromben aus dem peripheren arteriellen und venösen System sowie für die Behandlung von Lungenembolien indiziert. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://www.penumbrainc.com/indigo-lightning/.

Über Penumbra

Penumbra, Inc., das seinen Hauptsitz in Alameda, Kalifornien, hat, ist ein internationales Gesundheitsunternehmen, das sich auf innovative Therapien spezialisiert. Penumbra konzipiert, entwickelt, produziert und vermarktet neuartige Produkte und verfügt über ein breit gefächertes Portfolio, das auf anspruchsvolle medizinische Bedingungen in Märkten mit erheblichem ungedecktem Bedarf ausgerichtet ist. Penumbra unterstützt Gesundheitsdienstleister, Krankenhäuser und Kliniken in über 100 Ländern. Weitere Informationen finden Sie auf www.penumbrainc.com, und setzen Sie sich mit uns über Twitter und LinkedIn in Verbindung.

Wichtige Sicherheitsinformationen

Zusätzliche Informationen über die Produkte von Penumbra finden Sie auf Penumbras Website unter http://www.penumbrainc.com/healthcare-professionals. Bitte lesen Sie vor der Anwendung die Gebrauchsanweisung mit den vollständigen Angaben zu Indikationen, Kontraindikationen, Warnhinweisen, Vorsichtsmaßnahmen, möglichen Behandlungsschäden und detaillierten Anweisungen für die Anwendung. Informationen zu Risiken finden Sie hier.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Mit Ausnahme von historischen Informationen sind gewisse Aussagen in dieser Pressemitteilung zukunftsorientiert und hängen von Risiken, Ungewissheiten und Annahmen über uns ab. Unser Geschäft und unsere Geschäftstätigkeit sind einer Vielzahl von Risiken und Unwägbarkeiten ausgesetzt, sodass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von denen abweichen können, die in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostiziert wurden. Zu den Faktoren, aufgrund derer die tatsächlichen Ergebnisse von den prognostizierten abweichen können, gehören unter anderem: die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf unser Geschäft, unsere Betriebsergebnisse und unsere finanzielle Situation; das Versäumnis, die Rentabilität aufrechtzuerhalten oder zu steigern oder einen positiven Cashflow zu erzielen; das Versäumnis, neue Produkte effektiv einzuführen und zu vermarkten; Verzögerungen bei der Einführung von Produkten; starker Wettbewerb; das Versäumnis, unseren gegenwärtigen Kundenstamm weiter zu durchdringen, unseren Nutzerstamm zu erweitern und die Häufigkeit der Nutzung unserer Produkte durch unsere Kunden zu steigern; Unfähigkeit, zufriedenstellende Preise und Gewinnspannen zu erzielen oder aufrechtzuerhalten; Schwierigkeiten bei der Produktion; dauerhafte Abschreibungen oder Abschreibungen auf unsere Vorräte; Produktmängel oder -ausfälle; unvorteilhafte Ergebnisse bei klinischen Versuchen; Unfähigkeit, unsere Unternehmenskultur aufrechtzuerhalten, während wir wachsen; Schwankungen bei den Wechselkursen; mögliche nachteilige behördliche Maßnahmen; und die möglichen Auswirkungen von Übernahmen, Fusionen, Veräußerungen, Joint Ventures oder Investitionen, die wir tätigen. Diese Risiken und Unsicherheiten sowie andere werden in den von uns bei der Securities and Exchange Commission (SEC) eingereichten Unterlagen detaillierter erläutert, einschließlich unseres Jahresberichts auf Formular 10-K für das am 31. Dezember 2021 endende Jahr, der am 22. Februar 2022 bei der SEC vorgelegt wurde. Es kann weitere Risiken geben, die uns gegenwärtig nicht bekannt sind oder die wir gegenwärtig für unwesentlich halten und die sich nachteilig auf unser Geschäft auswirken könnten. Alle zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf unseren aktuellen Erwartungen, Schätzungen und Annahmen im Hinblick auf zukünftige Ereignisse und gelten nur zum Zeitpunkt dieser Aussagen. Wir verpflichten uns nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu revidieren oder auf den neusten Stand zu bringen, um sie an Ereignisse oder Umstände anzupassen, die sich ändern können.

