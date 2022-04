Aus dem Equity Weekly der Erste Group: Der ATX konnte in dieser Woche einen Teil seiner Verluste der Vorwoche wieder wettmachen, am Ende stand ein Plus von 3,4% zu Buche. Europaweit waren vor allem Öl- & Gaswerte, Grundstoffaktien, Aktien der Reise- und Freizeitbranche sowie Bautitel gefragt, wenig überraschend daher, dass in Wien die Aktien der FACC, Wienerberger, OMV, voestalpine und Porr die Kurslisten anführten. Von Unternehmensseite gab es in der Osterwoche einiges zu berichten. Die voestalpine zieht sich aus den USA zurück, das Werk in Corpus Christi wird verkauft zu einem Preis der über dem (wertberichtigten) Buchwert liegt. Zudem kann das Unternehmen dadurch die Nettoverschuldung deutlich reduzieren, was ebenfalls positiv zu interpretieren ist. Die vorläufigen Zahlen ...

