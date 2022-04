Aus dem Equity Weekly der Erste Group: Nach einem zähen Wochenbeginn und dem Kampf um die 3.200-Punkte- Marke stabilisiert sich der ATX und legt auf Wochensicht letztendlich um 3,4% zu. Die 3.300-Punkte bleiben jedoch (zumindest vorläufig noch) außer Reichweite. Ein Blick auf die technischen Indikatoren vermittelt kein einheitliches Bild. Trotz negativen Momentums und eines nach wir vor bestehenden Abwärts- trends generiert der MACD ein zartes Kaufsignal. Die relative Stärke nimmt ebenfalls langsam zu, insgesamt jedoch deutlich zu wenig, um in Euphorie zu verfallen. In der nächsten Woche sehen wir den österreichischen Leitindex weiterhin am ehesten zwischen 3.200 und 3.300 Punkten. Ein Testen letzterer Marke sollte das Ziel sein.

