Aus dem Equity Weekly der Erste Group: Der globale Aktienmarkindex schwächte sich in der letzte Woche in EUR um -1,2% ab. Der S&P 500 gab stärker nach. Er verlor in EUR -1.8%. Der Stoxx 600 stieg hingegen um +1,1%. Der Nikkei 225 notierte unverändert. Der US-Bankenindex hat in den letzten beiden Monaten eine um 17 Pro- zentpunkte schlechtere Performance als der S&P 500 erzielt (-13% vs. +4% beim S&P 500). Die mit den Ergebnissen von JPMorgan Chase gestartete US-Berichtssaison konnte an der relativen Schwäche des Bankenindex versus dem S&P 500 nichts ändern. Die von der größten US-Bank berichteten Gewinne lagen unter den Erwartungen. In Europa wird für die gerade startende Berichtsaison für das 1Q ein hoher Gewinnzuwachs von +25,1% (j/j) erwartet. Das ist positiv ...

