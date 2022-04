von Jörg Lang, Euro am Sonntag Der Industriedienstleister hatte 2021 aus dem Verkauf der Facility-Managementfirma Apleona noch eine Nachzahlung von rund 450 Millionen Euro erhalten. Damit wurden Schulden abgebaut, ein Teil fließt nun in eine üppige Dividende. Stimmt die Hauptversammlung am 11. Mai ...

Den vollständigen Artikel lesen ...