Handlungsbedarf?: 19 x Kaufen: Fast ausnahmslos alle Signale sprechen für Einstieg nach Ostern

Tatsächlich zeichnet sich bei dieser Aktie gerade ein potenziell ganz massiver Ausbruch an, eine große Rebound-Rallye, welche die Aktie, die unseres Erachtens eine Zeit lang zu Unrecht gelitten hatte, sehr schnell wieder auf ihr bisheriges Hoch beim Multimillionen-Börsengang im Sommer letzten Jahres führen könnte.

Nach jüngst wirklich äußerst bemerkenswerten Erfolgsmeldungen sehen wir jetzt eine komplette Neubewertung und das Sprengen des bisherigen Hochs: allein bis dahin potenziell bald 350% Performance! Wir meinen, es dürfte eine sehr gute Idee sein, sich genau jetzt zu positionieren. Die Aktie der Yumy Candy Company steht ganz offensichtlich vor einem potenziellen Megaausbruch. Die innovativen Süßwaren des Disruptors, der den Konsumenten den Genuss von Süßigkeiten ohne Reue ermöglicht, landeten jüngst nicht nur bei der größten Lebensmittelkette Kanadas (landesweit), sondern auch bei vielen weiteren großen Ketten. Man meldete neuerlich sogar den mehrfachen Ausverkauf einer bedeutenden Kette…

Ein Rebound dieser Aktie wurde ohnehin schon losgetreten. Eine Meldung vom Gründonnerstag ließ das Papier der Yumy Candy Company am letzten Handelstag vor dem heute begonnenen langen Osterwochenende um 18% in die Höhe schießen. Wer neuerlich unserem "Wink" gefolgt ist, freut sich sowieso bereits über ein sattes Plus im Depot und wird sich wohl in den nächsten Tagen und Wochen jetzt wirklich sogar über potenzielle mehrere hundert Prozent freuen können, denn eine jüngst veröffentlichte Meldung markierte den bisher größten Meilenstein in der noch so jungen Geschichte einer erfolgreichen Entrepreneurin und ihrem Vorhaben, einen neuen Standard in einem großen Milliardenmarkt zu etablieren. Das Unternehmen selbst rechnet mit siebenstelligen Auswirkungen auf die Verkaufszahlen. Und man steht erst am Anfang, soll in einem weiteren Schritt jetzt die internationale Expansion angegangen werden: Zunächst steht der US-Markt im Visier. Noch scheint ein Einstieg sehr zu lohnen!

Es gelang zuletzt nicht nur die landesweite Listung bei Kanadas größter Lebensmittelkette, also in allen Filialen, sondern auch die Listung bei Quality Foods: Quality Foods gehört zum zweitgrößten kanadischen Unternehmen in Privatbesitz, das weltweit mehr als 45.000 Mitarbeiter beschäftigt und einen Jahresumsatz von 10,1 Milliarden Dollar erzielt.

Breaking News: Der absolute Gamechanger für Yumy Candy: Listung bei Kanadas größter Lebensmittelkette!!!

Mit dieser Listung dürfte der The Yumy Candy Company der ultimative Durchbruch in der kanadischen Heimat gelingen. Und die am Donnerstag veröffentlichte Listung bei Quality Foods setzt noch einmal einen oben drauf.

The Yumy Candy Company

(WKN: A3DBDT ), CSE: TYUM

