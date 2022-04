Ist Warner Bros. Discovery (WKN: A3DJQZ) die neue Aktie auch in deinem Depot? Falls ja, stehen die Chancen nicht schlecht dafür, dass du vorher Investor bei AT&T gewesen bist. Das Management hat schließlich seine Medien-Assets per IPO abgespalten, wodurch wir plötzlich Investoren dieses neuen Medien-Konzerns geworden sind. Wenn es etwas gibt, das mir an Warner Bros. Discovery nicht gefällt, dann ist es der Name. Mal ehrlich: Das ist fast schon ein Zungenbrecher, wenn es um einen dynamischen Streaming-Konzern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...