PASSAU (dpa-AFX) - Der Fraktionschef der Europäischen Volkspartei (EVP) im Europaparlament, Manfred Weber, sieht wegen der anhaltenden Debatte um Waffenlieferungen Deutschlands internationalen Ruf in Gefahr. "Die Bundesregierung verliert europäisch und international an Reputation zum langfristigen Schaden für unser Land", sagte der CSU-Politiker der "Passauer Neuen Presse" (Samstag). Die EU warte darauf, dass Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) Entscheidungen treffe. "Die Bundesregierung muss in der EU niemanden überzeugen, sie muss endlich führen." Die Koalition in Berlin sei jedoch "der Bremser".

Weber forderte, der Ukraine die Waffen zur Verfügung zu stellen, die sie benötige. Zumindest der Import von Kohle und Öl aus Russland müsse umgehend gestoppt werden. Mit Blick auf Russlands Präsident Wladimir Putin fügte er hinzu: "Dieser Krieg ist auch unser Krieg. Putin darf ihn nicht gewinnen. Sollte Putin militärisch erfolgreich sein, wird er nicht aufhören. Er führt einen Krieg gegen Freiheit und Demokratie, gegen die westliche Staatengemeinschaft, gegen uns."/cs/DP/zb