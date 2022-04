Der Hamburger Windkraftanlagenbauer Nordex arbeitet weiter an einer erfolgreichen Zukunft. Konnte das Unternehmen schon in den vergangenen Wochen immer wieder neue Aufträge vermelden, haben die Hamburger nun pünktlich zu Ostern einen weiteren Großauftrag für ein Projekt in Südamerika bekannt gegeben.

Der verantwortliche Projektentwickler Acciona Energia aus Spanien plant einen Windpark in Peru und hat bei Nordex Windkraftanlagen mit einer Gesamtleistung von 131 Megawatt in Auftrag gegeben. Der Auftrag umfasst insgesamt 23 Turbinen N163/5.X der Delta4000 Serie für den Windpark in "San Juan de Marcona".

Zwar wurde über das Auftragsvolumen Stillschweigen vereinbart, doch es zählt vor allem, dass Nordex weiterhin ein absoluter global player auf dem Markt für Windenergie ist. DAs ausgemachte Ziel der Hamburger für die nächsten Monate und Jahre ist ...

