SAMSTAGS-ÜBERBLICK Unternehmen/16. April 2022

16. April 2022

Die wichtigsten Meldungen zu Unternehmen aus dem Samstagsprogramm von Dow Jones Newswires.

Twitter entwickelt Abwehrplan gegen Musk-Übernahme

Der Onlinedienst Twitter setzt sich gegen den Versuch der feindlichen Übernahme durch den Technologieunternehmer Elon Musk zur Wehr. Der Verwaltungsrat verabschiedete einen Plan, der die Rechte der derzeitigen Anteilseigner stärkt, wie das US-Unternehmen am Freitag mitteilte. Musk, der erst kürzlich als Großaktionär bei Twitter eingestiegen war, wird damit der von ihm beabsichtigte Aufkauf der übrigen Aktien des Unternehmens erschwert.

Kuka rechnet mit starkem Wachstum in China

Der Roboterhersteller Kuka erwartet für die kommenden Jahre ein starkes Wachstum in China. Laut der Langfristplanung in einem Gutachten der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG soll der Umsatz in China bis 2024 durchschnittlich um jährlich 30 Prozent wachsen, schreibt die "Welt am Sonntag". Bis 2027 soll der China-Umsatz auf 2,35 Milliarden Euro von 589 Millionen Euro klettern und damit 40 Prozent aller Erlöse beitragen.

April 16, 2022

