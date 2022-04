Vier Veranstaltungstage mit Keynotes und Vorträgen von führenden Persönlichkeiten aus den Bereichen KI und maschinelles Lernen

EDMONTON, Albertaangekündigt, die am 24.-27. Mai in Edmonton, Kanada stattfindet. Mit mehr als 20 Veranstaltungen, die an vier Tagen in der ganzen Stadt stattfinden, bietet die Feier der KI-Exzellenz in Alberta eine akademische Keynote von Richard S. Sutton, einem führenden Experten für Reinforcement Learning, der zukünftige Forschungsrichtungen auf diesem Gebiet erörtern wird.



Die Woche mit vielen Veranstaltungen umfasst auch Panels über KI-Karrieren für Kinder, KI für Wettbewerbsvorteile und die Ethik der KI, einen Karriere- und Talentmixer, der KI-Karrieresuchende mit Top-Unternehmen in Kontakt bringt, und ein ganztägiges akademisches Symposium, das die klügsten Köpfe der KI zusammenbringt. Abgerundet werden die Feierlichkeiten durch eine "Haus"-Party an einem geheimen Ort, der demnächst bekanntgegeben wird, und die Amiiversary-Straßenparty, die 20 Jahre KI-Exzellenz in Alberta feiert. Erfahren Sie mehr über das Programm unter www.ai-week.ca/program

"In den letzten 20 Jahren hat sich Alberta zu einem der weltweit führenden Standorte für KI-Forschung und -Anwendung entwickelt", so Cam Linke, CEO von Amii. "Mit der AI Week rücken wir die Provinz weltweit ins Rampenlicht und laden die KI-Gemeinschaft der Welt ein, das zu erleben, was viele in diesem Bereich seit langem wissen: dass Alberta an der Spitze der KI-Revolution steht. Die AI Week ist nicht nur eine Feier von 20 Jahren KI-Exzellenz - sie ist ein Ausgangspunkt für die nächsten 20 Jahre des Fortschritts."

Die AI Week hat für jeden etwas zu bieten - einschließlich Sitzungen, Networking-Veranstaltungen und soziale Kontakte für eine Reihe von Altersgruppen und Vertrautheitsgrade mit KI. Weitere Keynotes werden von Alona Fyshe gehalten, die darüber spricht, was Gehirn und KI uns über einander erzählen können, und von Martha White, die innovative Anwendungen im Bereich Reinforcement Learning vorstellen wird. Eine spezielle Keynote zur KI im Gesundheitswesen wird die Arbeit von Dornoosh Zonoobi und Jacob Jaremko von Medo.ai hervorheben, einem Unternehmen, das maschinelles Lernen in Verbindung mit Ultraschalltechnologie verwendet, um Säuglinge auf Hüftdysplasie zu untersuchen.

Informelle Networking- und gesellige Veranstaltungen werden dazu beitragen, Verbindungen zwischen Mitgliedern der Forschungs-, Industrie- und Innovationsgemeinschaften sowie KI-Einsteigern und -Enthusiasten zu knüpfen. Unterdessen wird die Amiiversary-Straßenparty, die auf dem Rice Howard Way in der Innenstadt von Edmonton veranstaltet wird, 20 Jahre KI-Exzellenz in Alberta feiern. An der Party wird das Who is Who der Edmontoner KI-, Technologie- und Innovationsszene teilnehmen.

An der AI Week wird die KI-Gemeinschaft der Welt teilnehmen, mit über 500 Bewerbern für Reisestipendien aus mehr als 35 verschiedenen Ländern. Die erfolgreichen Bewerber, aufstrebende Forscher und Fachleute aus der Industrie haben die Möglichkeit, auf dem AI Week Academic Symposium, das von Amiis Fellows von der University of Alberta , einer der weltweit führenden akademischen Einrichtungen für KI-Forschung, organisiert wird, gemeinsam mit führenden Fachleuten auf diesem Gebiet zu lernen. Das Symposium umfasst Vorträge und Diskussionen zwischen Top-Experten für KI und maschinelles Lernen sowie Demos und Laborvorführungen aus der Amii-Community.

"Ich habe mich 2003 für Kanada entschieden, weil Alberta damals einer der wenigen Orte war, die in den Aufbau einer Gemeinschaft von KI-Forschern investierten", so Richard S. Sutton, Chief Scientific Advisor von Amii, der auch Professor an der University of Alberta und Distinguished Research Scientist bei DeepMind ist. "Fast zwanzig Jahre später bin ich beeindruckt, wie viel wir erreicht haben, um den Bereich der KI nicht nur lokal, sondern global voranzubringen. Die AI Week ist eine Gelegenheit, diese Errungenschaften zu feiern und einige der klügsten Köpfe im Bereich der KI vorzustellen."

Die Veranstaltung wird von Amii, einem der kanadischen KI-Institute in der pankanadischen KI-Strategie, organisiert und umfasst Veranstaltungspartner und von der Community geleitete Veranstaltungen aus dem gesamten kanadischen KI-Ökosystem. Die AI Week wird zum Teil durch unsere Veranstaltungspartner und Talentstipendiensponsoren ermöglicht: AltaML , Applied Pharmaceutical Innovation , ATB , Attabotics , BDC , CBRE , CIFAR , DeepMind , DrugBank , Explore Edmonton , NeuroSoph , RBC Royal Bank , Samdesk , TELUS und der University of Alberta .

