Kiew - Die Ukraine erwartet eine baldige russische Marineoperation zur Landung in der belagerten Hafenstadt Mariupol. Die Vorbereitungen dazu liefen "vermutlich" bereits, teilte der Generalstab in einem neuen Lagebericht mit.



Den ukrainischen Angaben zufolge wurden auch die Luftangriffe auf die Stadt zuletzt weiter fortgesetzt. Mariupol ist bereits seit sechs Wochen das Ziel von Angriffen russischer Streitkräfte. Seit der Belagerung Anfang März sollen Tausende Menschen getötet worden sein, weitere Tausende flohen. Die ukrainischen Streitkräfte halten offenbar nur noch einen kleinen Teil der Stadt.



Russland hatte zuletzt behauptet, das Leben ukrainischer Soldaten verschonen zu wollen, die am Sonntag in Mariupol ihre Waffen niederlegen. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte zuvor eingestanden, dass die Lage in der Stadt äußerst schwierig sei.

