Der wachsende Trend zu Elektroautos übersteigt das Angebot bei Weitem. Der Preis für Lithium klettert auf Rekordhöhen.Bis 2030 sollen in Deutschland etwa 15 Millionen Elektroautos unterwegs sein. Mit dem Boom der Elektromobilität steigt auch der Bedarf an Batterien - und damit die Nachfrage nach Lithium. Denn ohne das Leichtmetall geht in der E-Auto-Branche gar nichts: Für ein einzelnes E-Auto werden zwischen drei und zehn Kilo des Rohstoffs benötigt. Der Lithiumpreis klettert auf Rekordhöhen: Innerhalb ...

Den vollständigen Artikel lesen ...