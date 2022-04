Der MSCI World-ETF ist in den letzten Jahren zu einer festen Instanz in vielen Aktienportfolios geworden. Warum? Weil wir uns durch ihn zu minimalen Kosten an den Spitzenunternehmen unserer Erde beteiligen können. Wer das kurzfristige Auf und Ab der Aktienmärkte durchsteht, hat langfristig die große Chance auf ein bedeutendes Vermögenswachstum. Dennoch weiß ich ganz genau: Ein MSCI World-ETF wird mir nicht ins Depot kommen. Ich gebe lieber etwas Sicherheit auf und verlasse die Komfortzone, um eine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...