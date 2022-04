Mein liebster Megatrend ist und bleibt der E-Commerce. Wenn ich in mein Depot blicke, so erkenne ich außerdem, dass ich dieser Vorliebe Rechnung trage. Insbesondere in meinem Growth-Portfolio lässt sich ein starker Schwerpunkt erkennen. Aber warum ich am liebsten auf den Megatrend setze? Ich habe ein paar Gründe, die ich gerne mit dir teilen möchte. Falls du noch nicht so überzeugt oder entsprechend positioniert bist, bringt dich das vielleicht zum Nachdenken. Megatrend E-Commerce: Keine Fragezeichen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...