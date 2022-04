BioNTech war seit Beginn der Pandemie so etwas wie die Lieblingsaktie der Deutschen. Kein Wunder, schließlich sorgte die Aktie in beinahe allen Depots zwischenzeitlich für massive Gewinne. Doch seit den Allzeithochs im vergangenen Sommer hatten Aktionäre eher weniger zu lachen. Das könnte sich nun ändern!

Denn die Berenberg Bank ist unverändert super-optimistisch für die Zukunft. So sieht Analyst Zhiqiang Shu die Aktie als deutlich unterbewertet an angesichts des Milliardengeschäfts mit den Corona-Impfstoffen und der gut gefüllten Produktpipeline für Infektionskrankheiten. Zudem macht BioNTech auch in der Krebsmedikation große Fortschritte. Dementsprechend bleibt der Experte bei seiner klaren Kaufempfehlung. Als Kursziel gibt der Analyst 350 US-Dollar aus.

An der Börse sorgte diese Nachricht für große Erleichterung. ...

