Der Batteriehersteller Varta ist schon lange für seine Innovationsfreudigkeit und Kreativität bekannt. Doch der jüngste Coup des Konzerns kann durchaus als Meisterstück bezeichnet werden. So gelang es den Ellwangern beinahe still und heimlich, 250 Millionen Euro an frischem Kapital einzusammeln, um das Unternehmenswachstum weiter voranzutreiben.

Über ein Konsortium aus BayernLB, HSBC und UniCredit verkaufte Varta Schuldscheindarlehen mit einer Laufzeit von 5 bis 7 Jahren. Die anfängliche Verzinsung liegt bei beinahe lächerlichen 1,44%. Dennoch war das Angebot so gut, dass Varta sogar das Vierfache an Geld hätte generieren können!

Mit diesem Geld plant der Konzern vor allem den Ausbau von Produktionskapazitäten. Ein kleiner Teil soll für die Produktion von Knopfzellen aufgewendet werden, wo Varta absoluter Weltmarktführer ist. Der weitaus größere Teil entfällt auf den Bereich der großen Rundbatterien, die für die E-Mobilität ...

