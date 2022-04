News von Trading-Treff.de DAX-Videoanalyse zu Ostern als DAX-Wochenvorbereitung schon am Sonntag, auch wenn am Montag im DAX nicht gehandelt wird. DAX-Vorbereitung für das Trading nach Ostern Wie startet der DAX nach Ostern? In dieser Chartanalyse klären wir, ob ein neuer Schwung oder ein Rücklauf unter 14000 Punkte anstehen kann. Zwar kann man sich diese Frage noch bis Dienstag stellen, denn erst dann startet der DAX, doch die Wochenvorbereitung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...