News von Trading-Treff.de DAX nach Ostern: Neuer Schwung oder Rücklauf unter 14000 Punkte? Diese Frage stellen wir uns bis Dienstag, denn erst dann startet der DAX in seine neue Woche. Wenig Bewegung in der EZB-Woche In der kurzen Handelswoche vor Ostern, welche nur vier Tage lang war, hatte sich der DAX vor allem am Montag und Dienstag stärker bewegt. Dabei stand am Montag mit einem dynamischen Wochenstart der Hochbereich aus den Handelstagen zuvor ...

