von Tim Schäfer, Euro am Sonntag Die USA sind im Öffnungsmodus: Immer mehr Bundesstaaten lockern die Maskenpflicht. Denn die Corona-Fallzahlen in den Staaten sind sehr niedrig, zuletzt waren es pro Tag nur noch rund 5.000 Neuansteckungen - obwohl lediglich zwei Drittel der Bevölkerung in den USA, das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...