Vancouver, British Columbia - 14. April 2022 - Fandifi Technology Corp. (CSE: FDM) (OTC: FDMSF) (FRANKFURT: TQ43) ("FandifiTM" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass eine überarbeitete Unternehmenspräsentation auf seiner Website veröffentlicht wurde:

https://fandomesports.com/public/Presentation.pdf

"In Anbetracht der Entwicklung und Erweiterung der Technologie des Unternehmens zur Bereitstellung und Überlagerung von Vorhersagen nicht nur für Sport und Esports, sondern für jede Art von Sendeinhalten, wurde eine neue Unternehmenspräsentation erstellt, um Investoren einen Einblick in die Möglichkeiten zu geben, die die FandifiTM-Plattform und das Ökosystem umfassen. Wir werden die Präsentation in Verbindung mit privaten Demonstrationen nutzen, um Beta-Launches mit Partnern und Kreativen in einer Vielzahl von Content-Silos zu etablieren: Streaming, Sport, Esports und Broadcast-Inhalte", erklärt David Vinokurov, CEO und Präsident von FandifiTM.

Das Unternehmen stellt derzeit Domains und IP um, um die neue Unternehmenswebsite zu unterstützen, die auf https://www.fandifi.com/#/ gehostet wird.

"Wir freuen uns sehr, FandifiTM als eines der führenden Tools für die Einbindung von Fans und die Monetarisierung für die Content-Creator-Community zu positionieren. Der erste Schritt in unserem Rebranding und unserer Marktpositionierung sind neue Marketingmaterialien, von denen die überarbeitete Unternehmenspräsentation die Spitze des Eisbergs darstellt. Wir werden weiterhin unser einzigartiges Wertversprechen an neue Partner, Marken und Investoren weitergeben und unsere Gamification-Strategie ausarbeiten, um in naher Zukunft Beta-Partner zu gewinnen. Unser Ziel, die internationale Kreativ-Community durch den Einsatz unserer agnostischen Vorhersage-Engine zu stärken, wird FandifiTM als führendes Unternehmen im Bereich Content Enrichment, Fan-Engagement und Monetarisierungs-Tools für die nächste Generation von Content Creators positionieren", so Vinokurov weiter.

Laut Technavio wird der Gamification-Markt bis 2026 um USD 27,7 Mrd. wachsen, mit einem jährlichen Wachstum von 21,68% und einer CAGR von 29,15%1 während des Prognosezeitraums. FandifiTM ist an der Schnittstelle mehrerer explodierender Verbrauchertrends positioniert: Gamification, Vorhersagen, Igaming und NFTs und wird mit seiner durch neuronale Netzwerke ermöglichten Unified Information Access Platform (UIA-Plattform) von diesen Märkten profitieren.

https://www.prnewswire.com/news-releases/gamification-market-size-to-grow-by-usd-27-77-bn-42-of-the-growth-to-originate-from-north-america-technavio-301522685.html

Über Fandifi Technology Corp.

FandifiTM baut eine crowdbasierte und systemgenerierte Plattform für Vorhersagen und Fan-Engagement auf. Die FandifiTM-Plattform läuft auf einem assoziierten neuronalen Netzwerk, das speziell auf die Bedürfnisse von Content-Erstellern zugeschnitten ist, um die Gamifizierung ihrer Inhalte zu erhöhen und das Fan-Engagement innerhalb ihrer Communities zu ermöglichen, unabhängig von der Art der Verbreitung. FandifiTM betreibt außerdem unter www.fandomart.com einen NFT-Marktplatz, auf dem Belohnungen auf einer interoperablen, blockchain-unabhängigen Plattform gekauft, verkauft oder gehandelt werden können.

"PLAY. PREDICT. GET REWARDED."

