Lübecker Bucht (ots) -Kauzig, wortkarg und eher ungesellig - das ist das Image, das den Norddeutschen nachgesagt wird. Dass das nur ein Vorurteil ist, beweist manch' ein kurioser, augenzwinkernder Brauch an der Küste Schleswig-Holsteins, der den Humor der Nordlichter belegt. So wird in vielen Ostseeorten jährlich im Mai der Weltfischbrötchentag gefeiert, in der Lübecker Bucht gibt es die weltweit einzige Fischbrötchenstraße und beim alljährlichen Anbaden stürzen sich im Frühling viele hartgesottene Ostseefans in bunten Kostümen in die noch kalten Wellen.Bunt, bunter, Anbaden - im Ringelbadeanzug in die kalten OstseewellenAm 1. Mai wird es feucht-fröhlich in der Lübecker Bucht, denn dann ist traditioneller Anbadetag im kleinen, ursprünglichen und sonst eher beschaulichen Fischer- und Bauernörtchen Rettin. An der kleinen Seebrücke treffen sich unerschrockene Ostseefans in bunten Kostümen und springen gemeinsam mit Getöse in die noch empfindlich kühlen Meereswellen - angefeuert von den schaulustigen Besuchern, die lieber am Strand stehen und sich das Spektakel trockenen Fußes anschauen, während der 'Lübecker Kneipenchor' dem beiwohnenden Neptun, seinen Nixen und den Anbaden-Helden einheizt. Nach dem erfrischenden Bad gibt es einen Snack und Aufwärmer in Form eines heißen Kakaos oder eines wärmenden Kräuterdestillats. Bevor weitere Livemusik über den Strand und die Wellen weht, wird die originellste Verkleidung prämiert und der Anbader-Wanderpokal der Sparkasse Holstein verliehen. Auf die Gewinner wartet ein original Fischbrötchensnack von der Küste, der am 7. Mai, dem Weltfischbrötchentag, wahlweise nach Hause oder ins Büro geliefert wird. www.luebecker-bucht-ostsee.de/anbaden (http://www.luebecker-bucht-ostsee.de/anbaden)Zum Weltfischbrötchentag wird auf der Fischbrötchenstraße angeradeltAm 7. Mai 2022 ist Weltfischbrötchentag. Grund genug, diesen echt nordischen Feiertag mit einer besonderen, geführten Radtour auf der Fischbrötchenstraße in der Lübecker Bucht zu feiern. Start ist um 12 Uhr im Ostseebad Scharbeutz. Von dort aus führt die Tour an der Küste entlang und an geschmückten Fischbrötchenbuden vorbei in das Ostseeidyll Sierksdorf. Hier wartet eine original Fischbrötchen-Degustation auf die fröhlich radelnde Gesellschaft; beim freien Blick aufs Meer werden hier kleine, schmackhafte Canapés mit Bismarckhering, Backfisch, Lachs und Matjes mit Meerblick verköstigt. Kinder bekommen eine Fischbrötchentüte voller maritimer Überraschungen wie Fischbrötchenmobilees, Postkarten mit spaßigen Fischbrötchenmotiven und einem Satz Straßenmalkreide. Während die Erwachsenen schnacken und schmausen, können die mitradelnden Kinder tun, was sie gerne tun: alles bunt anmalen - an diesem Tag am liebsten mit Fischmotiven. Zurück geht es nicht an der Küste, sondern abwechslungshalber durch das grüne Binnenland, das oft ähnlich unterschätzt wird, wie der Humor der Küstenbewohner. Um 15 Uhr endet die Tour wo sie begann und der Tag kann mit entspannten Stunden am Strand und weiteren Fischbrötchen ausklingen. https://www.luebecker-bucht-ostsee.de/anradeln (https://www.luebecker-bucht-ostsee.de/anradeln)