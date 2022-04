Nach Ostern erreicht das Ausschüttungsfest alljährlich seinen Höhepunkt: Es ist Dividenden-Zeit. Die erfolgreichen Börsenunternehmen in Deutschland zahlen an ihre Aktionäre die Gewinnbeteiligungen für 2021 aus - in diesem Jahr sogar eine Rekordsumme. DER AKTIONÄR nennt fünf Konzerne verschiedener Branchen, die demnächst besonders hohe Dividenden ausschütten. Die Gewinnausschüttungen für das abgelaufene Jahr summieren sich diesmal insgesamt auf 70 Milliarden Euro und damit knapp 50 Prozent mehr als ...

Den vollständigen Artikel lesen ...