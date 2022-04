Die Aktie von Standard Lithium befindet sich mittlerweile seit rund zwei Wochen in einem ausgeprägten Abwärtstrend. Doch die Perspektive für das Unternehmen ist eigentlich herausragend. Daher scheint es Stand heute nur eine Frage der Zeit zu sein, bis die Börse diese Fehlentwicklung erkennt…

Der Markt für Lithium ist mittlerweile komplett leergefegt. So groß ist der Hunger der Autoindustrie nach diesem für den Bau von E-Autos so essentiellen Rohstoffs. Das Defizit an Lithiumcarbonat beläuft sich in diesem Jahr auf 25.000 Tonnen! Doch das ist noch lange nicht alles. Denn Experten zufolge wird sich dieses Defizit in den kommenden zwei Jahren sogar auf rund 80.000 Tonnen ausweiten!

Genau darin liegt eine große Chance für Standard Lithium. Denn diese enorme Nachfrage dürfte auch die Preise weiter treiben, sodass es insbesondere für große Lithium-Förderer immer lukrativer wird, die Produktionsstätten auch um heute noch unrentable Gebiete zu erweitern. Standard Lithium hat also gute Chancen, seinen Marktanteil in den kommenden Monaten und Jahren sogar noch zu vergrößern.

Die Börse scheint dieser Fehlentwicklung momentan noch nicht zu trauen. Schließlich setzte der Kurs ...

Den vollständigen Artikel lesen ...