DJ MÄRKTE USA/Börsen mit leichten Abschlägen

NEW YORK (Dow Jones)--Die US-Börsen zeigen sich am Montag in einem unruhigen Marktumfeld mit leichten Abschlägen. Gegen Mittag (Ortszeit New York) notiert der Dow-Jones-Index 0,3 Prozent niedriger bei 34.358 Punkten, der S&P-500 verliert 0,2 Prozent. Für den technologielastigen Nasdaq-Composite geht es um 0,5 Prozent nach unten.

Das Marktumfeld zeigt sich angesichts des Kriegs in der Ukraine weiter volatil. Hinzu kommen die anhaltend hohe Inflation und deutlich gestiegene Marktzinsen. China hat ein langsameres Wachstum von Bruttoinlandsprodukt und Industrieproduktion gemeldet, was den Handel in Asien belastet hatte. Ökonomen bezweifeln, dass die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt ihr diesjähriges Wachstumsziel erreichen wird.

Im Fokus der Anleger steht zudem die Berichtssaison in den USA, die in dieser Woche in die heiße Phase kommt. Hier könnten besonders die Ausblicke der großen Unternehmen auf 2022 den Aktienmarkt nach unten schicken, meint Jeffrey Halley, Senior Market Analyst für die Region Asien-Pazifik bei Oanda.

BofA nach Zahlen gesucht - Twitter-"Giftpille" kommt gut an

Mit Bank of America (BofA) hat eine weitere US-Großbank Zahlen zum ersten Quartal vorgelegt. Die Bank verzeichnete zwar einen Gewinnrückgang, schnitt aber besser ab als von Analysten erwartet. Die Aktie legt um 3,8 Prozent zu. Die Zahlen des kleineren Wettbewerbers Bank of New York Mellon (-3,1) lagen knapp über den Erwartungen, doch meldete das Institut einen negativen Sondereinfluss aufgrund des Rückzugs aus dem Russlandgeschäft.

Twitter rücken 4,0 Prozent vor. Der Verwaltungsrat des Kurznachrichtendiensts verabschiedete am Freitag einen Plan zur Abwehr des feindlichen Übernahmeversuchs von Großaktionär und Tesla-Chef Elon Musk.

Tesla gewinnen 1,1 Prozent und zeigen sich damit unbeeindruckt davon, dass ein US-Richter einen folgenschweren Tweet des Tesla-Gründers Elon Musk aus dem Jahr 2018 zum Rückzug seines Unternehmens von der Börse als "falsch und irreführend" eingestuft hat.

Charles Schwab hat im ersten Quartal einen niedrigeren Gewinn bei rückläufigen Einnahmen verzeichnet und die Markterwartungen verfehlt. Die Aktie des Discount-Brokers knickt um 8,2 Prozent ein.

Verizon Communications (-0,2%) will den Mindestlohn für neue Mitarbeiter auf 20 Dollar pro Stunde anheben. Der neue Mindestlohn soll für Mitarbeiter im Kundenservice sowie für Mitarbeiter im Einzelhandel und im Innendienst gelten, "wenn Grundgehalt und Zielprovision kombiniert werden".

Dollar etwas fester - Anleihe-Renditen steigen

Der Dollar legt mit den anhaltenden Unsicherheiten und der Erwartung steigender Zinsen etwas zu. Der Dollarindex gewinnt 0,3 Prozent. Am Anleihemarkt steigen die Renditen nach dem kräftigen Anstieg vor dem Osterwochenende weiter. Die Rendite 10-jähriger Papiere notiert 1,9 Basispunkte höher bei 2,85 Prozent.

Die Ölpreise steigen, nachdem sie bereits vor dem langen Wochenende mit Sorgen vor einem EU-Importembargo für russische Ölprodukte deutlich angezogen hatten. Das Barrel der US-Sorte WTI verteuert sich um 0,9 Prozent auf 107,94 Dollar.

Auch Gold profitiert angesichts des andauernden Ukrainekriegs von seinem Status als vermeintlich "sicherer Hafen". Der Preis für die Feinunze steigt um 0,8 Prozent auf 1.989 Dollar.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 34.358,04 -0,3% -93,19 -5,5% S&P-500 4.382,08 -0,2% -10,51 -8,1% Nasdaq-Comp. 13.287,41 -0,5% -63,67 -15,1% Nasdaq-100 13.863,04 -0,2% -30,18 -15,1% US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 2,48 +3,0 2,45 174,7 5 Jahre 2,79 +0,2 2,79 153,1 7 Jahre 2,86 +1,8 2,84 141,7 10 Jahre 2,85 +1,9 2,83 133,7 30 Jahre 2,95 +3,5 2,92 105,3 DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:35 Uhr Mi 17:15 Uhr % YTD EUR/USD 1,0787 -0,2% 1,0917 1,0854 -5,1% EUR/JPY 136,73 +0,1% 136,90 136,43 +4,5% EUR/CHF 1,0184 -0,0% 1,0185 1,0144 -1,8% EUR/GBP 0,8284 +0,1% 0,8310 0,8322 -1,4% USD/JPY 126,77 +0,3% 125,40 125,69 +10,1% GBP/USD 1,3021 -0,3% 1,3139 1,3041 -3,8% USD/CNH (Offshore) 6,3772 -0,0% 6,3749 6,3804 +0,4% Bitcoin BTC/USD 39.241,48 -2,4% 41.215,90 40.914,25 -15,1% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 107,94 106,95 +0,9% 0,99 +46,0% Brent/ICE 113,13 111,70 +1,3% 1,43 +47,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.989,69 1.974,80 +0,8% +14,89 +8,8% Silber (Spot) 26,08 25,72 +1,4% +0,36 +11,9% Platin (Spot) 1.018,88 992,30 +2,7% +26,58 +5,0% Kupfer-Future 4,82 4,73 +1,9% +0,09 +8,3% ===

April 18, 2022 12:16 ET (16:16 GMT)

