Die Bankaktien erleben derzeit wirklich allerhand Ungemach. Zunächst sorgte der Überfall Russlands für einen extremen Einbruch beispielsweise bei der Deutschen Bank, jetzt scheint ein Großanleger die jüngste Erholung auch noch nutzen zu wollen, um sein großes Aktienpaket zu Geld machen zu wollen…

Denn wie am Montagabend bekannt wurde, bietet JP Morgan für einen nicht genannten Investor insgesamt rund 116 Millionen Deutsche Bank-Aktien zu einem Kurs von mindestens 10,98 Euro an. Das entspricht in etwa fünf Prozent aller Anteile überhaupt! Der Angebotspreis lag dabei rund acht Prozent unter dem Schlusskurs von Montag. Die Konsequenz:

Die Aktie stürzte am Dienstag rund acht Prozent in die Tiefe und pendelte sich in etwa auf dem Niveau knapp unterhalb von 11 Euro ein. Warum sich der Investor von seinem Paket trennen möchte, ist bekannt. Zumal die einzige deutsche Großbank zuletzt durchaus Erfolge vermelden konnte. Schließlich hat die Deutsche Bank ...

Den vollständigen Artikel lesen ...