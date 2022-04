Während der Handel an der Moskauer Börse zuletzt wieder in so etwas wie die Normalität zurückgefunden hat, hat jetzt die Deutsche Börse ein weiteres Zeichen gesetzt. Denn nachdem zunächst der Handel von russischen Wertpapieren ausgesetzt wurde, geht der Börsenbetreiber jetzt sogar noch einen Schritt weiter.

So vermeldeten die Frankfurter, dass zahlreiche russische Papiere - darunter auch die Anteilsscheine auf Gazprom - jetzt komplett vom Kurszettel verschwinden. Wie es weitergehen könnte, ließ die Deutsche Börse völlig offen. Damit hängen Gazprom-Aktionäre nun vollends in der Luft.

In Russland dagegen notieren die Anteilsscheine in etwa auf dem gleichen Niveau wie von vor Kriegsbeginn. Allerdings hat die russische Regierung teilweise drastische ...

